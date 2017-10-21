Apple Mac mini Geri Dönebilir

Apple'ın üç senedir güncellemediği Mac mini'nin akıbeti, Tim Cook'un bu sözleriyle anlaşıldı!

Apple Mac mini Geri Dönebilir

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