Apple MacBook'ların İşlemcisi 2021'e Kalabilir

Yeni dedikodulara göre Apple'ın kendi işlemcilerini taşıyan MacBook'ları bir süre daha beklemeniz gerekecek!

Apple MacBook'ların İşlemcisi 2021'e Kalabilir

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