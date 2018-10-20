Apple MacBook'ların İşlemcisi 2021'e Kalabilir
Yeni dedikodulara göre Apple'ın kendi işlemcilerini taşıyan MacBook'ları bir süre daha beklemeniz gerekecek!
Apple'ın kendi ürettiği işlemcileri kullanan MacBook'lar için birkaç yıl beklemeniz gerekebilir. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre ilk ARM tabanlı Apple bilgisayarlar, 2020'de veya 2021'de gelebilir.
Kuo'ya göre Apple, işlemcilerini artık Intel'den satın almaktan vazgeçip, Mac satışlarından daha da büyük karlar elde etmeyi umuyor. Bu yüzden "Kalamata Girişimi" Apple için oldukça önemli. Analistin tahminlerini Bloomberg ve The Oregonian'ın raporları da aynı bilgilerle destekliyor.
Apple A10X'in Geekbench 4 gibi testlerde Intel işlemcilere yakın bir performans sergilediğini görmüştük. Bu durum, performans kaybından endişe edenleri yatıştırabilir. iPad Pro 2018'in ise daha da güçlü A12X Bionic yongasıyla gelmesi bekleniyor.
Bununla birlikte Apple'ın Intel işlemciler için geliştirilen verimlilik uygulamalarını ARM tabanlı işlemcilere nasıl uyarlayacağı merak konusu. Microsoft ve Qualcomm'un bu işte epey zorlandıklarını biliyoruz, yani Apple'ın bolca şansa ihtiyacı var.
Zeynel A. Öztürk
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