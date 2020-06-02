Apple, Mağazalarını Bir Türlü Açamıyor: Yine Kapatıyorlar!

ABD, George Floyd'un ölümü sonrasında çıkan ve hızla yayılan protestolarla çalkalanırken, Apple da bundan nasibini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı mağazalarını yeniden açmaya başlayan Apple, olaylar sonrasında bir kez daha mağaza kapatma yoluna gidiyor.

Apple, ABD'deki Birçok Mağazasını Kapattı

Apple, iddiaya göre ABD'de George Floyd'un ölümü üzerine ülke çapında çıkan protestolar nedeniyle satış mağazalarının çoğunu geçici olarak kapattı. Söylenene göre firma, çalışanlarını ve müşterilerini göstericiler arasına karışan yağmacılardan korumak için bu adımı attı.

9to5Mac'e bir açıklama yapan Apple, şunları söyledi: "Ekiplerimizin sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, ABD'deki bir dizi mağazamızı Pazar günü kapalı tutma kararı aldık."

Floyd ve diğer Afrika kökenli Amerikalıların ABD polisinin ellerinde can vermesi nedeniyle on binlerce kişi, şu an ABD sokaklarında protestolar düzenliyor. Gösteriler nedeniyle ABD'de şu an en az 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Bu şehirlere Philadelphia, Los Angeles ve Floyd'un bir polis memuru tarafından yere yatırılarak ayakla, boğazına basılarak öldürüldüğü Minneapolis de var.

Yeni kapama kararı gelmeden önce Apple, korona virüsü nedeniyle ABD'de kapattığı 271 mağazanın 100'ünü tekrar açmayı planlıyordu.

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