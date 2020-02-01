Apple Maps Güncellemesi, Görsel Yenilikler Getirdi

Apple, kendi geliştirdiği harita ve navigasyon uygulaması Apple Maps'ı bırakmıyor. Uygulama, yeni aldığı güncellemeyle harita görüntülerini elden geçiriyor ve yeni veriler ekliyor.
ABD'nin belirli bölgelerinde geçerli olan yenilikler, önümüdeki aylarda Avrupa'ya ulaşacak. Güncellemeyi yükleyenler, haritaların ABD çapında daha iyi göründüğüne şahit olacaklar. En önemli geliştirmelerin başında haritada görünen detayların artacak olması. Haritada şimdiye kadar sadece yolları, karayollarını ve işletmeleri görürken artık evler dahil binaları görebilecek, arazi türleri sayesinde parkları, havaalanlarını, alışveriş merkezlerini ve fazlasını daha kolay ayırt edebileceksiniz.
Yeniliklerin çoğu gerçek yeniliklerden ziyade Apple Maps'ı Google Maps'a yetiştirmeye yönelik olsa da, iPhone kullanıcılarını sevindirecek. Firma, Apple Maps'in gizlilik özelliklerini de vurguluyor ve Apple Maps'ın Apple ID ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söylüyor. Kalkış zamanları gibi bilgiler, Apple'a göre uzak sunucuda değil, cihazda işleniyor.
Firmaya göre arama yaptığınızda, trafik bilgisini kontrol ettiğinizde veya navigasyonu başlattığınızda rastgele tanıtıcılar kullanılıyor ve bu tanıtıcılar, sürekli olarak sıfırlanıyor. Apple Maps'ın gizlilik ilkeleri, depolanan konum bilgisini kısıtlıyor ve bu bilgileri saklamaya izin vermiyor.
Yani Apple Maps ile uygulama Google Maps'e yaklaşırken Apple, gizliliğin Apple Maps'ı farklı yaptığını söylüyor. Bunlar iyi gelişmeler olsa da, Apple'ın FBI'a adeta teslim olduğu ve istenen kişisel bilgileri verdiği, geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.
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