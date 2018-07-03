Apple Maps Tamamen Yenilenecek

Apple Maps'ın berbat durumda olduğunu kabul eden Apple, uygulamayı tamamen baştan inşa etmeyi planlıyor!

Apple Maps Tamamen Yenilenecek

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