Apple Maps Tamamen Yenilenecek
Apple Maps'ın berbat durumda olduğunu kabul eden Apple, uygulamayı tamamen baştan inşa etmeyi planlıyor!
Apple Maps'ın tarihi hiç de parlak sayılmaz. Apple'ın kendisi bile uygulamanın 2012'de gerçekleşen başlangıcından utandığını açıklamıştı. Neyse ki şirket Apple Maps'ı tamamen yenilemeyi planlıyor. iOS 12 beta ile birlikte gelecek olan Apple Maps sadece bir yamadan ibaret değil. Şirket, Google Maps'a rakip olabilecek, üçüncü parti verilere dayanmayan yepyeni bir harita uygulaması geliştiriyor.
Apple'ın devasa haritalama kamyonetleri, tıpkı Google Street View arabaları gibi sokakları tarayacak ve bu yıl içerisinde toplanan verileri kullanıma sunacak. Apple kamyonetleri LiDAR araçları, sekiz kamerası ve birçok ölçüm cihazı ile sokakları gezecek ve dünyayı cebinize taşıyacak.
Ancak Apple ilginç biçimde kullanıcıların iPhone'larını kullanarak da konumsal veriler elde edecek ve bu sayede haritasını sürekli güncel tutacak. Bununla kalmayan şirket ayrıca yörüngeye yerleştirdiği uydular sayesinde haritaların isabet oranını maksimuma çıkaracak.
Yeni Apple Maps ilk önce San Francisco ve Bay Area içerisinde iOS 12 beta güncellemesi ile test edilecek, daha sonra iPhone XI ve iPhone 9 ile birlikte Kuzey Kalifornya'nın da haritaya eklenmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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