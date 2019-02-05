Apple, Microsoft'u Çok Kısa Bir Süre Geçti
Apple, "en değerli ABD şirketi" olma konusunda rakibi Microsoft'u kısa bir süreliğine olsa da geçti!
Yaklaşık altı ay önce ABD'nin 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk firması ve yine ülkenin en değerli firması olan Apple, kısa da olsa bir kez daha liderliğe yerleşti. Ancak Microsoft, çok geçmeden rakibini yerinden etti.
Son aylarda iPhone'lara olan talebin azalması, Apple'ın yatırımcılarını endişelendirmişti. Pazarın küçülme olasılığı karşısında firmanın pazar payı önemli ölçüde düştü. Böylelikle Amazon ve Microsoft, Apple'ın tacını geri aldı.
Apple ve Microsoft'un son çeyrek gelir raporları, Wall Street'te olumlu karşılandı ve iki firmanın da hisse değerlerinde yükseliş görüldü. Bu esnada Apple, Microsoft'u kısa bir süre geçerek en değerli Amerikan şirketi ünvanını eline aldı. Ancak şu an itibariyle 180 milyar dolar pazar payına sahip olan Microsoft, kısa sürede önceki konumuna geri döndü.
Microsoft'u geçmeyi başaramasa da, Apple'ın iyi giden şansı ikinciliği Amazon'dan almasını sağladı. Amazon şu an 801 milyar dolar değerlemeyle üçüncü sırada bulunuyor, Apple ise 806 milyar dolar değerlemeye sahip.
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