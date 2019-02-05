Apple, Microsoft'u Çok Kısa Bir Süre Geçti

Apple, "en değerli ABD şirketi" olma konusunda rakibi Microsoft'u kısa bir süreliğine olsa da geçti!

Apple, Microsoft'u Çok Kısa Bir Süre Geçti

Yaklaşık altı ay önce ABD'nin 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk firması ve yine ülkenin en değerli firması olan Apple, kısa da olsa bir kez daha liderliğe yerleşti. Ancak Microsoft, çok geçmeden rakibini yerinden etti.

Son aylarda iPhone'lara olan talebin azalması, Apple'ın yatırımcılarını endişelendirmişti. Pazarın küçülme olasılığı karşısında firmanın pazar payı önemli ölçüde düştü. Böylelikle Amazon ve Microsoft, Apple'ın tacını geri aldı.

Apple ve Microsoft'un son çeyrek gelir raporları, Wall Street'te olumlu karşılandı ve iki firmanın da hisse değerlerinde yükseliş görüldü. Bu esnada Apple, Microsoft'u kısa bir süre geçerek en değerli Amerikan şirketi ünvanını eline aldı. Ancak şu an itibariyle 180 milyar dolar pazar payına sahip olan Microsoft, kısa sürede önceki konumuna geri döndü.

Microsoft'u geçmeyi başaramasa da, Apple'ın iyi giden şansı ikinciliği Amazon'dan almasını sağladı. Amazon şu an 801 milyar dolar değerlemeyle üçüncü sırada bulunuyor, Apple ise 806 milyar dolar değerlemeye sahip.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

İnternette gizlilik için 10 ipucu

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Chromium Tablanlı Edge'i Herkes Deneyebilecek
Avengers serisinin dördüncü halkasından yeni video
Galaxy S10 Plus, Daha İnce Olabilir
Apple, Microsoft'u Çok Kısa Bir Süre Geçti
Galaxy A90, Açılan Kamerayla Gelebilir

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost