Apple Music, Bir Virajı Daha Döndü
Apple Music büyümeye devam ediyor: Apple'ın müzik akış hizmeti, bakın kaç aboneye ulaştı...
- Ercan Uğurlu
Apple Music'in artık Apple'a düzenli ödeme yapan tam 60 milyon abonesi var. Konuyla ilgili doğrulama, servisin kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından geldi.
Apple, her ne kadar müzik platformu Apple Music ile 60 milyon aboneye ulaşmış olsa da, yine de Spotify'in oldukça gerisinde. Zira Spotify'ın abone sayısı 100 milyon civarında. Apple Music'in büyüme çizgisine baktığımızda da yakın zamanda yakalayabilecekmiş gibi görünmüyor. Ancak yine de kendi içinde Apple Music istikrarlı bir büyüme kaydediyor.
Apple Music, Haziran 2015'te duyurulduktan sonra ilk 6 ayında 10 milyon aboneye ulaşmıştı. Sonrasında Aralık 2016 tarihine kadar 20 milyon aboneye ulaşan Apple Music, bir yıl önceye kadar ise 40 milyon aboneye sahipti. Şimdi ise buna bir 20 milyon daha ekleyerek 60 milyona erişen servis, bakalım Spotify'yı yakalayabilecek mi?
Sizce Apple Music, Spotify'yı yakalayabilir ve abone sayısıyla geçebilir mi? Hangi servis sizce daha iyi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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