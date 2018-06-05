Apple Music ile iTunes Zorunluluğuna Son
Apple Music web oynatıcısına gelen yenilik, iTunes kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor!
Bugüne dek Apple Music'ten full müzik dinlemek için mutlaka iTunes uygulamasını açmanız gerekiyordu. Web oynatıcısı sadece kısa örnekler dinlemenize izin veriyordu, bu da iTunes Store kliplerinden pek de farklı değildi. Ancak yeni gelen güncelleme ile bu durum değişmiş gibi görünüyor. Bir Reddit kullanıcısının fark ettiği yeni detaya göre Apple Music'in gömülebilir web oynatıcısı artık müzikleri baştan sona kadar oynatabiliyor, tek yapmanız gereken hesabınız ile giriş yapmış olmak. Artık tarayıcınızı terk etmeden kütüphanenize albümler ve oynatma listeleri bile ekleyebilirsiniz.
Tabii ki bu oynatıcı örneğin Spotify'in web oynatıcısı kadar kapsamlı değil. Örneğin Apple Music web sürümü ile katalog taramak, yeni oynatma listesi oluşturmak ya da arkadaşlarınızın ne dinlediklerini görmek mümkün değil. Ayrıca gelecekte tam kapsamlı bir web uygulaması gelir mi bilinmiyor. Yine de daha önceki sınırlamaları düşünürsek, Apple Music'in yeni hali çok daha kullanışlı bir durumda. Apple'ın bu konuda WWDC'de bazı yenilikler duyurması bekleniyor.
Apple büyük ihtimalle rakibi Spotify'dan çok geride kalmamak için böyle bir değişikliğe gitmeyi seçti. Yani Spotify'a daha kolay erişebileceğiniz her alanda Apple bazı yeniliklerle müzik hizmetini daha kolay erişilir hale getirebilir. Yeni web oynatıcısı sayesinde iTunes'un desteklemediği Chromebook gibi cihazlar da artık Apple Music'e erişebilecek.
Ali Ruhi Öztürk
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