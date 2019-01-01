Apple Music'te Yılın Özetini Çıkarın!
Spotify kullanıcıları "yılın özeti" paylaşımları yaparken yalnız hissetiyseniz, bu uygulama sizin için!
Müzik hizmeti olarak Apple Music'i kullanıyorsanız, herkes yıllık Spotify listelerini paylaşırken kendinizi dışarıda kalmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi yeni bir uygulama, Apple Music verilerinizi kullanarak paylaşabileceğiniz grafikler oluşturuyor.
NoiseHub'ın geliştirdiği Music Year in Review uygulaması, 2018'e ait Apple Music verinize bakarak birkaç grafik oluşturuyor. Apple tarafından geliştirilmeyen uygulama, sadece iOS'ta kullanılabiliyor. Uygulamayı kullanabilmek için Apple Music'e eriştiğiniz bir iOS cihazına indirmeniz gerekiyor. Burada bir eposta adresi girmeniz (burada atılabilir eposta adresi kullanmanızı tavsiye ediyoruz) ve Apple Music verisine erişim izni sağlamanız isteniyor.
Bunun ardından üç grafik oluşturuluyor: En çok dinlediğiniz sanatçıyla geçirdiğiniz zaman, en çok dinlediğiniz tür, sanatçı ve şarkıyla ilgili bir grafik ve en çok dinlediğiniz 5 şarkıyla 5 sanatçıdan oluşan son bir grafik.
Elde edeceğiniz bilgiler belki hayatınızı değiştirmeyecek ancak geride kalan yıl boyunca kimleri ve hangi şarkıları dinlediğinizi görmek güzel. Üstelik keşiflerinizi sosyal platformlarda paylaşarak arkadaşlarınızla ortak noktalarınızı keşfetmeniz mümkün olabilir.
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