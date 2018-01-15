Apple normalde CES'e katılmazdı ama...
Apple, normalde CES etkinliğine katılmasa da, bu yıl ufak bir değişiklik yaptı!
Apple genellikle CES'e katılmaya uğraşmıyor ve bunun yerine yıl içerisinde kendi ürünleri için kendi etkinliklerini düzenlemeyi tercih ediyor. Ancak bir rapora göre, Apple temsilcileri geçtiğimiz hafta Las Vegas'taydılar ve AR gözlükler için parça tedarikçileri ile görüşüyorlardı.
Bloomberg'in Consumer Electronics Show (CES) etkinliğindeki AR ve VR hakkında hazırlanan uzun bir raporda söylediğine göre Apple, diğer firmalar ile güçlendirilmiş gerçeklik gözlükleri yapımı hakkında konuşuyordu. Ayrıca aynı tedarikçilerin Facebook, Google, Snap ve Xiaomi gibi diğer firmalarla da görüştükleri belirtiliyor. Başka bir deyiş ile, kısa bir süre sonra bol miktarda AR gözlüğü ile karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.
Bloomberg ile konuşan kaynakların söylediğine göre teknoloji işindeki neredeyse herkes bir AR gözlüğü üretme olasılığını inceliyor ve şimdiden birkaç ürün ortaya çıkartılmış durumda. Bu örneklerden biri de bu yıl CES'te tanıtılan Alexa ile güçlendirilmiş Vuzix Blade ürünü.
Bloomberg'in raporunda Apple'ın adı kısa bir şekilde geçerken, hazırlanıyor olması muhtemel olan ürün hakkında daha fazla detay verilmiyor. Ancak Apple'ın uzun bir süredir böyle bir ürün üzerinde çalıştığı söylentilerinin bulunduğu ve kısa bir süre önce iOS için yeni AR yetenekleri sunduğu düşünülürse, boşlukları doldurmak çok zor olmayabilir.
Bazı kaynaklar iGlass'ların bu yıl bile sunulabileceğini söylerken, Apple lideri Tim Cook, yaptığı kayıtlı bir konuşmada teknolojinin henüz hazır olmadığını ve kaliteli bir ürün sunmanın henüz mümkün olmadığını söylerken, görüş alanı ve ekran kalitesi gibi pek çok donanım teknolojisinin henüz yeterince kaliteli olmadığını belirtmişti.
Cook, Apple AR gözlüklerinin üretilmekte olup olmadığını doğrulamış veya yalanlamış değil ancak kaynaklardan ve medya raporlarından alınan söylentilere göre bu ürünlerin yolda olduğu söylenebilir.
Levent Öztürk
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