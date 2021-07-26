Apple, OLED Ekranlarda Samsung'u Samsung ile Vuracak!

Samsung, LG ve BOE gibi firmaların OLED panellerinin kolay bulunabilirliği sayesinde artık ucuz akıllı telefonlar bile bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Bununla beraber OLED ekranlı akıllı telefon satışı söz konusu olduğunda, Samsung ve Apple listenin hemen başında yer alıyor. iPhone'larda kullanılan renk kalibrasyonu sayesinde Apple'ın Samsung yapımı panelleri kullanarak rekabette Güney Koreli şirketi geride bıraktığı ise bir sır değil, ancak bu konuda tartışmalar da sürüyor pek tabii. Öte yandan Apple'ın planı, en iyi OLED ekranlı akıllı telefon şirketi olarak Samsung'u geçmek.
Elec'in haberine göre, piyasa analistleri iş birliğinde bulunarak bir sonuca varmak için genel verileri kullanmış. Apple'ın iPhone'ları ve iPad'leri için 64 milyon kadar OLED panel satın aldığı söyleniyor. Samsung'un ise toplam 56 milyon adet ile ikinci sırada bulunduğu raporda yer alırken, Samsung'un bu ekranlarını iPhone'lardan daha geniş bir fiyat yelpazesinde sunduğu ise açık. Yani tüketicilerin Samsung'un OLED ekranlarına erişme olanağı daha kolay.
Sektör tahminleri, Apple'ın 2021'de en az 170 milyon OLED panel satın alacağını belirtiyor. Geçtiğimiz yıl 90 milyon OLED panel adet satın alan ABD'li şirket, böylece iPhone 13'lerle beraber piyasadaki en çok OLED ekranı tüketicilere sunan şirket olacak gibi görünüyor. Samsung'un ise bunu 160 milyon sınırlaması bekleniyor. Bu da geçtiğimiz yılki 150 milyon ünite ile aşağı yukarı aynı bir rakam.
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