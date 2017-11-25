Apple, Otonom Araba Araştırmalarını Yayınladı!

Apple, bugüne de sır gibi saklı tuttuğu sürücüsüz otomobil çalışmaları konusunda bir belgeyi halka açık olarak yayınlayarak herkesi şaşırttı!

Apple, otonom araba araştırmalarını yayınladı!

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