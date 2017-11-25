Apple, Otonom Araba Araştırmalarını Yayınladı!
Apple, bugüne de sır gibi saklı tuttuğu sürücüsüz otomobil çalışmaları konusunda bir belgeyi halka açık olarak yayınlayarak herkesi şaşırttı!
Bugüne kadar otonom - sürücüsüz arabalar konusunda ağzını sıkı sıkı kapalı tutan Apple, bu konudaki ilk halka açık araştırmasını yayınladı. Belge, halka açık site Arxiv'de bulunuyor, burası araştırmacıların, araştırmanın son halini yayınlamadan önce geri bildirim almak için kullandığı bir yer.
Rapor, LiDAR'ı kullanmanın yeni bir yolu olan VoxelNet'ten bahsediyor. VoxelNet ile, otonom arabaları hem objelerin yerini daha iyi saptayacak, hem de gördüğü kişilerin yaya mı, bisikletçi mi olduğu gibi kritik detaylara da karar verebilecek.
Belgenin bilimel kısmı ilginç, ama esas ilginç olan böyle bir dosyanın var olması. Yakın zamana kadar Apple, araştırmasının çoğunu şirket-içinde gizli tutuyordu. Ama bu yaklaşım, çalışmalarının yayınlanmasını ve değerlendirilmesini isteyen en iyi bilim insanlarının dikkatini çekmede sorun yaratıyordu. Arxiv'deki belge, kendini-süren arabalar konusundaki ilk açık olarak yayınlanan belge.
H. Hüseyin Öztürk
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