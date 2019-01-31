Apple, "Oyunlar İçin Netflix"i Geliştirebilir!
Ortaya çıkan bulgular, Apple'ın oyun endüstrisini dönüştürmek gibi büyük bir planı yürütmeye hazır olduğunu gösteriyor
- Doğan Kürşat Aktaş
iTunes ile müzik endüstrisini kökten değiştirmekle yetinmeyen Apple, görünüşe bakılırsa şimdi aynı devrimi oyun endüstrisine taşımayı hedefliyor. Cheddar'a konuşan anonim kaynaklar, Cupertino merkezli teknoloji devinin düzenli olarak belirlenecek seçme oyunlara erişmek için düzenli olarak ücret alacağı bir "oyun akışı" servisini duyurmaya hazırlandığını ileri sürüyor.
2018 yılında Apple'ın oyun geliştiricileri ile özel olarak düzenli bir ödeme planı karşılığında kullanıcılarına özel bir oyun kütüphanesi sunma planını paylaştığı ve bu proje kapsamında oyun dağıtımcılığı görevini tamamen üstlenmeye hazır olduğu da söylentilere konu olmuştu. Bu hamle, oyun geliştiricilerinin teklifi kabul etmesi durumunda Apple'ın lisans gelirlerini diğer dağıtımcılarla paylaşmayarak gelirlerini en üst seviyeye taşımasını sağlayacak.
Şu an için servisin üyelik ücreti hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Servise sadece mobil oyunların dahil edilecek olması ihtimali ve servisin geliştirme sürecinin başlarında bulunması, Apple'ın projeyi bu safhada iptal etmesi ihtimalinin yüksek olması için geçerli sebepler.
iTunes ile dijital müzik piyasasını baştan yaratan ve internet üzerinden müzik dinleme çağına Apple Music ile ayak uydurarak pazarda büyük oyuncu konumunu koruyan Apple, dijital servislerdeki başarısını kanıtlamış durumda. Buna ek olarak akıllı telefon pazarındaki büyümenin durma noktasına gelmesi ise Apple'ın çevrimiçi servis pastasından daha büyük bir pay almak istemesi için bir başka sebep. Peki bu, tüketiciler için ne anlamına geliyor?
Doğrusu, kullanıcıların sadece iPhone, iPad ve belki de Mac serisi için amaca yönelik kullanım kolaylığı ve ekstra özellikler sağlamak adına aylık olarak düzenli ödeme talep eden bir servisle daha karşı karşıya kalacak olması ihtimal dahilinde. Apple'ın sadece mobil oyuncuları veya profesyonelleri mi dikkate alacağı ya da her iki topluluğu da memnun etmek adına servisinin kapsamını geniş tutup tutmayacağı henüz cevap bulmuş sorular değil. Ancak Apple gibi önemli bir teknoloji devinin oyun endüstrisine el atacak olması şüphesiz ki sonuçlarını merak ediyor olduğumuz bir sürece davetiye çıkaracak.
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