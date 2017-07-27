Apple, Patent İhlali İçin 506 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, telif hakları nedeniyle, şimdi de bir üniversiteye oldukça yüklü miktarda ceza ödemek zorunda kaldı!

Apple, Patent İhlali İçin 506 Milyon Dolar Ödeyecek

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