Apple, Pil Değişimini Testsiz Yapacak
iPhone 6 ve sonrası için gerçerli olan pil değişimi kampanyası, artık pil testini içermeyecek!
Apple'ın pil ömrünü arttırmak için iPhone işlemcilerini yavaşlattığını itiraf etmesi üzerine çıkan müşteri isyanı, Apple'ın pil değişimi ücretini 79 dolardan 29 dolara çekmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak iPhone pilini değiştirmek isteyenler çabucak anladılar ki, zorulun bir pil testinde eğer pilinizin kapasitesi %80'in üzerindeyse pil değişimi indiriminden yararlanamıyorsunuz.
iPhone kullanıcılarını daha da üzen bu kural neyseki Apple tarafından kaldırıldı. Yani iPhone 6 veya üzeri model telefonunuzun pil kapasitesi ne olursa olusun, 29$ fiyata pil değişimi kampanyasından yararlanmanız mümkün olacak.
2018' de gelen yeni iOS'un pil tasarrufu ve kontrolü bakımından çok daha iyi araçlara sahip olduğunu hatırlatan Apple, ayrıca Apple destek hattı ile bağlantıya geçerek uzaktan da pil testi yürütülebildiğini söyledi. Yani piliniz iPhone'unuzu yavaşlatıyor mu teknik servise gitmeden öğrenebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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