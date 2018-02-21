Apple, Pil İşini Garantiye Almak İstiyor!
Apple, elektrikli otomobillerin yeryüzündeki tüm pilleri yiyip bitirmesi ihtimaline karşın önemli bir hamle yapmak üzere olabilir!
- Zeynel A. Öztürk
Kobalt, lityum iyon pillerin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Pile aç otomobillerin yaygınlaşmaya başlaması kobaltı bulmayı zorlaştırabilir. Bunun için bir önlem almak isteyen Apple, kobalt madencileriyle direkt olarak iletişime geçerek ihtiyacı olan kobaltı teminat altına almaya çalışıyor.
Bloomberg'e göre Apple, pil konusunda artık daha aktif bir rol oynuyor. Firmanın yılda birkaç yüz tonluk kobalt için 5 senelik bir anlaşma yapmak istediği belirtiliyor. Böyle bir anlaşma, Apple'ı aynı anlaşmayı yapmaya çalışan firmalarla rekabet içine sokacak. Samsung, Volkswagen ve BMW gibi firmaların kendi projeleri için benzer görüşmeler içinde olduğu düşünülüyor.
Rapora göre Apple'ın amacı, sadece tüketici elektroniğinde kullanacağı pillerin malzemesini garanti altına almak. Apple'ın geçmişte benzer anlaşmalar yaptığını biliyoruz. Firma 2009'da dünyanın NAND Flash stoğunun önemli bir kısmını satın almış, rakiplerini adeta devre dışı bırakmıştı.
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