Apple, Pil İşini Garantiye Almak İstiyor!

Apple, elektrikli otomobillerin yeryüzündeki tüm pilleri yiyip bitirmesi ihtimaline karşın önemli bir hamle yapmak üzere olabilir!

  • Zeynel A. Öztürk
Apple, Pil İşini Garantiye Almak İstiyor!

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