Apple, Pil Ömrünü Abartıyor mu?

Bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan testlerde, Apple'ın, iPhone için ileri sürdüğü pil ömrünün "çok abartılı" olduğu sonucu çıktı!

Which: Apple, Pil Ömrünü Abartıyor

İngiliz tüketici hakları koruyucusu Which'e göre Apple, iPhone'un pil ömrünü fazlasıyla bartıyor. Öyle ki iPhone XR'nin pil ömrü, Apple'ın 25 saatlik konuşma süresinden çok daha kısa.

Bağımsız kuruluş, test ettiği dokuz iPhone modeliinin tamamının Apple'ın iddialarının yüzde 18-51 altında pil ömrü sunduğunu gördü. Teste göre bu alanda en kötü performansı iPhone XR sergiledi ve 16 saat 32 dakika dayandı. Apple'ın iddiasına göre iPhone XR, 25 saatlik konuşma süresi sunuyor.

Apple, Which'in iddialarına hızla cevap vererek "ürünlerimizi sıkı biçimde test ediyoruz ve pil ömrü iddialarımızın arkasındayız" dedi.

Pil ömrünü "abartılı" gösteren tek firma Apple değil. Which'e göre HTC'nin iddia ettiği konuşma süreleri de biraz abartılı. Testlerde HTC'nin telefonlarının ortalama 19,6 saat konuşma süresi sunduğu ortaya çıktı. HTC'nin iddiası ise 20,5 saat idi.

Which'in bulgularına göre Samsung, Sony ve Nokia ise tam aksine, konuşma sürelerini olduğundan düşük verdi. Teste Sony Xperia Z5 Compact, 25 saat 52 dakikalık konuşma süresiyle övgü aldı.

Which'in testlerini hangi koşullar altında yaptığı (ekran parlaklığı, arka plan uygulamaları, bildirimler) tam olarak bilinmiyor. Bilinen, testin tam olarak şarj edilmiş telefonlarda yapıldığı ve pil bitene kadar konuşma yapıldığı.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Nokia 5.1 Plus'ı inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
6 Çok Özel Arama Motoru
Apple, Pil Ömrünü Abartıyor mu?
Siber Saldırılara Karşı Yapay Zeka Hamlesi
Facebook, Kripto Para Tabanlı Ödeme Peşinde
Game of Thrones: Conquest, Para Basıyor!

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost