Apple, Pil Ömrünü Abartıyor mu?
Bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan testlerde, Apple'ın, iPhone için ileri sürdüğü pil ömrünün "çok abartılı" olduğu sonucu çıktı!
İngiliz tüketici hakları koruyucusu Which'e göre Apple, iPhone'un pil ömrünü fazlasıyla bartıyor. Öyle ki iPhone XR'nin pil ömrü, Apple'ın 25 saatlik konuşma süresinden çok daha kısa.
Bağımsız kuruluş, test ettiği dokuz iPhone modeliinin tamamının Apple'ın iddialarının yüzde 18-51 altında pil ömrü sunduğunu gördü. Teste göre bu alanda en kötü performansı iPhone XR sergiledi ve 16 saat 32 dakika dayandı. Apple'ın iddiasına göre iPhone XR, 25 saatlik konuşma süresi sunuyor.
Apple, Which'in iddialarına hızla cevap vererek "ürünlerimizi sıkı biçimde test ediyoruz ve pil ömrü iddialarımızın arkasındayız" dedi.
Pil ömrünü "abartılı" gösteren tek firma Apple değil. Which'e göre HTC'nin iddia ettiği konuşma süreleri de biraz abartılı. Testlerde HTC'nin telefonlarının ortalama 19,6 saat konuşma süresi sunduğu ortaya çıktı. HTC'nin iddiası ise 20,5 saat idi.
Which'in bulgularına göre Samsung, Sony ve Nokia ise tam aksine, konuşma sürelerini olduğundan düşük verdi. Teste Sony Xperia Z5 Compact, 25 saat 52 dakikalık konuşma süresiyle övgü aldı.
Which'in testlerini hangi koşullar altında yaptığı (ekran parlaklığı, arka plan uygulamaları, bildirimler) tam olarak bilinmiyor. Bilinen, testin tam olarak şarj edilmiş telefonlarda yapıldığı ve pil bitene kadar konuşma yapıldığı.
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