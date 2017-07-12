Apple-Qualcomm davası çok daha karmaşıklaştı
Apple-Qualcomm davası, çok daha karışık bir hale büründü...
Eğer Qualcomm Apple'a karşı davayı kazanırsa, ortalık çok daha fazla karışabilir.
Ocak ayından beri Apple ve Qualcomm, Qualcomm'un patent ihlali olduğuna inandığı bir tartışma için mahkemede karşılaşmaktalar. Firmanın inancına göre Apple şu anda mobil cihaz patentlerinin altısı ihlal ediyor. Apple ise, Qualcomm'un adil bir lisans anlaşması yerine firmadan milyonlar kazanmayı hedeflediğini düşünüyor.
Görünene göre iki firma arasındaki görüşmeler sona ermiş durumda ve Qualcomm, iPhone'ların ve bazı iPad'lerin ithalatını durdurmak için yeni bir dava başlatıyor.
Qualcomm ve Apple'ın tartışmasının oldukça karmaşık olduğu rahatlıkla söylenebilir. İkilinin birbirlerine ihtiyacı olmasından dolayı – Apple'ın sağlıklı bir yıllık kâr için, Qualcomm ise iPhone ve iPad'leri güçlendiren teknoloji için – herhangi bir düşünce ayrılığı, ikilinin hızlı bir çözüm aramasına sebep oluyor.
Eğer ITC, Qualcomm'un istediği yönde karar verirse bunun anlamı iPhone'ların, yeni bir iPhone'un sunulmasına çok az bir zaman kalmışken, ABD'ye girişlerinin yasaklanması olabilir. Bu da Apple'ın Qualcomm'un istediği yüksek miktarı ödemek zorunda kalması veya pek de kolay olmayacak bir şekilde yeni parçalar için kaynak ararken telefonun ABD dağıtımını iptal etmesi anlamına gelebilir.
Ancak yapılacak bir anlaşma da oldukça büyük bir karışıklığa yol açabilir.
Eğer Apple yüksek miktarı ödemeye zorlanırsa, gelirini sabit tutmak için fiyatlarını arttırmak zorunda kalabilir. Üst seviye telefon modelleri zaten 1000$ miktarına oldukça yakın bir noktada bulunmaktalar ve Apple'ın bu anlaşmadan ne kadar zararlı çıkacağı belli değil.
Bunun yanı sıra, karşılaştırma için bir de Samsung örneği bulunuyor. Apple kaybederse bile dava çok fazla bir soruna yol açmayabilir. Geçtiğimiz yıl Apple, bazı telefonların patentleri ihlal ettiğini fark etmesinin ardından Samsung'a açtığı davayı kazanmış ve Samsung'un bu ürünleri ABD'de satmasını yasaklama hakkını elde etmişti. Ancak dava sonuçlandığı sırada bu akıllı telefonlar oldukça eski modeller haline dönüşmüşlerdi ve Samsung, zaten bu telefonlardan çok fazla satmamaktaydı.
Ayrıca bir de zaman sorusu ortada bulunmakta. Qualcomm'un genel danışmanının kabul ettiği üzere yasağın etkin olması için 18 aya kadar uzayabilen bir sürenin geçmesi gerekebilir ve bu da, Apple'ın farklı bir çözüm bulması için yeterli zamanı sağlayacaktır.
Levent Öztürk
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