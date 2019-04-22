Apple, Qualcomm'u Kapılar Ardında Överken...
Ortaya çıkan bazı belgeler, Apple'ın şirket içinde Qualcomm'u övdüğünü ancak dışarıda tam aksini yaptığını söylüyor!
Washington Post'ta yer alan bir makaleye göre Apple, iki sene süren hukuki mücadele boyunca Qualcomm'un teknolojisine övgüler yağdırsa da, bunu halk önünde yapmaktan çekindi.
Apple'ın bir notta Qualcomm'un mühendisliği hakkında "en iyisi" dediği, bir başka notta ise çip üreticisinin "eşsiz patentlere" sahip olduğunu söylediği ortaya çıktı. Mühürlü belgelere Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde sürpriz bir anlaşmayla sonuçlanan duruşmanın keşif aşamasında ulaştığı söyleniyor. Anlaşma, iki firmanın ABD, Çin, Almanya ve diğer ülkelerde devam eden hukuki anlaşmazlıklarını sonlandırmıştı.
Apple ve Apple'ın üretim ortakları, Qualcomm'un lisans ücretlerinin çok yüksek olduğunu ileri sürmüş ve sadece modem yongaları için ödemede bulunmalarının gerektiğini söylemişlerdi. Qualcomm ise teknolojisinin GPS'ten çoklu ortama telefonda birçok bileşeni kapsadığını söylemiş ve bunlar için bir bedelin ödenmesi gerektiğini savunmuştu.
Apple'dan bir yetkili, telefonlarında kullandıkları teknolojiler için uygun belirlenmiş fiyatları ödemeye istekli olduklarını belirtti. Qualcomm, bununla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
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