Apple - Samsung Davasında Son Karar Veriliyor

Yıllar süren Apple - Samsung davasında son karar, muhtemelen yarın ortaya çıkacak...

Apple - Samsung Davasında Son Karar Veriliyor

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