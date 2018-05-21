Apple - Samsung Davasında Son Karar Veriliyor
Yıllar süren Apple - Samsung davasında son karar, muhtemelen yarın ortaya çıkacak...
Apple, sattığı telefonlarda patentlerini çiğnediği gerekçesiyle Samsung'u 2012'de mahkemeye vermişti. Jüri, Samsung'un 1,05 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti ancak bu karar, her şeyin başlangıcıydı. Yıllardır süren hukuki savaş, sonunda bir sonuca ulaşıyor.
1,05 milyar dolarlık tazminat, bölge mahkemesi hakimi Lucy Koh tarafından 450,5 milyon dolara düşürülmüştü. Sonraki yıl yeni bir duruşma yapılması kararı alınmış ve sonuçta Samsung, Apple'a 548 milyon dolar tazminat ödemesinde bulunmuştu. Bu sırada kararın geri döndürülmesi veya değiştirilmesi halinde Samsung'un paranın belirli bir bölümünü geri alma hakkı saklı tutulmuştu.
Samsung daha sonra, tasarım patentlerinden kaynaklanan tazminatın cihazın satışından elde edilen toplam kar yerine, ihlal edilen bölümün değeriyle sınırlandırılıp sınırlandırılmadığının açıklığa kavuşturulması için ABD Yüksek Mahkemesine gitmişti. Mahkeme Samsung'un iddiasını destekledi ve zararların yalnızca ihlal edilen bileşenlere dayandığına hükmetti. ABD Federal Dava Temyiz Mahkemesi bu davayı daha sonra yasal savaşın başladığı Kaliforniya'daki Kuzey Bölge Mahkemesine geri gönderdi.
2018'deki duruşmada Samsung'un ödemiş olduğu 548 milyon dolarlık paranın 399 milyon dolarlık kısmı tekrar incelemeye alındı. Samsung, Apple'ın patentlerini ihlal eden ve 3,3 milyar dolar gelir elde eden 8,6 milyon akıllı telefon satmıştı. Apple ise bir kez daha Samsung'un ihlale neden olan cihazların toplam karı olan 1 milyar doları tazminat olarak alması gerektiğini ileri sürdü.
Öte yandan Samsung, yalnızca ihlal eden bileşenlerin değerinde bir tazminat ödemek durumunda olduğunu ve bu cihazlardan elde ettiği tüm karı ödemek zorunda olmadığını savunuyor. Firma bunun için jüriye tazminatın 28 milyon dolara kısıtlanması gerektiğini söylüyor.
Jüri, pazartesi günü son kararını vermek için bir araya gelecek ve sonuç, muhtemelen salı günü açıklanacak. Hem Apple, hem de Samsung jürinin kendi lehinde bir karar vermesini bekliyor ancak nasıl bir karar çıkacağını kestirmek şu an zor.
Zeynel A. Öztürk
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