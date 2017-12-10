Apple, Shazam'ı Satın Alabilir!
Yeni gelen bilgilere göre Apple, ünlü müzik tanıma hizmeti Shazam'ı satın almak üzere!
Yeni bir rapora göre Apple, hiçbirimizin beklemediği bir hamleyle müzik tanıma uygulaması Shazam'ı satın alabilir. Anlaşmanın Pazartesi günü duyurulabileceği söyleniyor.
Sadece müzikleri değil, TV dizilerini, filmleri ve reklamları da tanıyabilen Shazam ve Apple, TechCrunch'a konuşan kaynaklara göre bu hafta evrak işlerini hallettiler ve haftanın başında bir duyuru yapmayı planlıyorlar. Apple'ın zaman zaman diğer firmaları satın aldığını bilsek de, Shazam küçük bir şirket değil. Müzik gibi içerikleri tanımasıyla ünlenen hizmet, kitapları ve dergileri de cihazın kamerasıyla verdiğiniz ipuçlarından tanıyabiliyor. Firma markalara yönelik artırılmış gerçeklik işine bile girmişti.
Firmanın değerinin 1 milyar dolardan yüksek olduğu söylense de iddialar, Apple'ın çok daha az bir miktar ödeyeceğini ileri sürüyor. Bir kaynağa göre Apple'ın ödeyeceği fiyat, 400 milyon dolar civarında olacak.
Apple'ın Shazam'ı satın alarak müzik tanıma işlevlerini Apple Music'e eklemesi, kullanıcılara müzik keşfetmek için yeni bir yol daha sunabilir.
Zeynel A. Öztürk
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