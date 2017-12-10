Apple, Shazam'ı Satın Alabilir!

Yeni gelen bilgilere göre Apple, ünlü müzik tanıma hizmeti Shazam'ı satın almak üzere!

Apple, Shazam'ı Satın Alabilir!

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