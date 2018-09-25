Apple, Shazam'ı Satın Aldı!
Apple, müzik algılama hizmeti Shazam'ı sonunda resmi olarak bünyesine kattı!
Apple, müzik tanıma hizmeti Shazam'ı satın aldığını doğruladı. Anlaşma bir süredir konuşuluyordu ve hatta Apple, satın alımı Aralık 2017'de duyurmuştu. Şimdi ise durum resmileşti.
Uygulama, Apple'ın App Store başlangıcında yer alan ilk uygulamalardan biriydi ve arama ile kullanılan bir hizmeti uygulamaya çevirmişti. Apple'ın resmi olarak Shazam'ı bünyesine katmasıyla yapabileceği pek çok farklı ve ilgi çekici seçenekler bulunuyor. Google'ın Pixel 2 ve Pixel 2XL telefonları, ortam dinleme seçeneğinin açılması ile telefondan kaynaklanmasa bile etrafta çalan müziği ekranda gösterebiliyor.
Bu satın almayla beraber zaten Shazam'ı kullanmakta olan Siri'nin şarkı tanıma özelliğini daha derin bir ortaklık ile geliştirebilir. Her ne kadar bunlar güzel özellikler olsalar da Apple'ın muhtemelen Shazam'ın makine öğrenimi yetenekleri ile ilgilendiği tahmin edilebilir. Shazam'ın çalan bir şarkıyı sadece birkaç saniyelik ses ile algılayabilme yeteneği, arkasında ciddi bir gücün yattığını gösteriyor.
Apple kendi sistemini kurmaya devam ederken Shazam'ın zekasını kazanması, firmanın daha büyük hedefleri için kesinlikle büyük bir destek olacaktır...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın