Apple, Shazam'ı Satın Aldı!

Apple, müzik algılama hizmeti Shazam'ı sonunda resmi olarak bünyesine kattı!

Apple, Shazam'ı Satın Aldı!

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