Apple Şimdi de "Sentetik Grup Selfie" Peşinde: İşte Sosyal Mesafeli Selfie

Apple, korona virüs pandemisi sebebiyle selfie çekmekte sıkıntı duyan kullanıcılarına özel olarak "Sentetik Grup Selfie" teknolojisi üzerinde çalışıyor. Amerikalı şirket, bu teknolojinin patentini almış bile. Peki, Sentetik Grup Selfie nedir?