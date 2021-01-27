Apple, Sır Gibi Sakladığı Gizemli Bir Proje İçin İlk Adımı Attı

Apple, şu anda kimsenin ne olduğunu bilmediği gizemli bir projeye başlamak için ilk adımı attı ve tepe yöneticilerinden birini bu işe verdi.

  • Ercan Uğurlu
Apple Gizemli Bir Proje İçin İlk Adımı Attı

Dan Riccio, 2012'den bu yana Apple'ın tüm donanımlarını denetleyen kıdemli mühendislik başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu, ancak şimdi farklı bir role soyunmaya hazırlanıyor. Yapılan basın açıklamasına göre Dan Riccio, artık Apple'ın "gizemli" bir projesini yürütecek ve direkt olarak Apple CEO'su Tim Cook'a rapor verecek.

Söylentiler, Dan Riccio'nun Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri veya elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışacağına işaret etse de, bu yeni gizemli projenin ne olduğu şu an belirsizliğini koruyor. Elbette tamamen beklentileri terse çıkartacak şekilde farklı renkte bir iPhone veya daha pahalı bir çift gürültü engelleyici kulaklık üzerinde çalışacak da olabilir, konu Apple olunca bunu şimdiden kestirmesi güç. Zira Riccio, daha önceden iPad ekibine liderlik ediyor ve piyasaya sürülen projelerin tüm süreçlerini denetliyordu ki bunlar içinde AirPods Max de var. Bu arada Riccio mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı unvanını korumaya ve geleceğin Apple ürünlerini şekillendirmekte etkili bir rol oynamaya da devam edecek.

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