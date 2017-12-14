Apple, Sır Perdesini Kaldırmaya Başladı!
Apple, bugüne dek sır gibi sakladığı teknolojisini yavaş yavaş insanlara anlatmaya başladı...
Apple, yıllarca otonom araba teknolojisi konusunda ağzını sımsıkı kapalı tuttu ama bu sıralar bu konudaki ilerlemesini insanlarla paylaşma konusunda can atıyor. Firmanın AI araştırma yöneticisi Ruslan Salakhutdinov, yaptığı sunumda firmanın otonom sürüş takımının nelerin peşinde olduğunu gösterdi. Konuşulanların bir kısmı zaten bilinen şeylerdi ama projenin ne kadar ilerlediğini gösteren bazı yeni örnekler de vardı.
İlk olarak Apple, entegre kameralarla zorlu koşullarda bile nesneleri tanımlayabilen bir sistem geliştirmiş. Örneğin yağmur damlaları lensi ıslattığında bile sorun olmuyor. Bir yayanın pozisyonunu, park etmiş bir aracın arkasında olsa bile anlayabiliyor. Diğer eklentiler arasında, simültane lokalizasyon ve haritalama ile arabalara yol tarif etme, araba sensörlerini kullanarak detaylı 3D haritalar oluşturma ve acil durumlarda karar verme bulunuyor.
Apple'ın otonom sürüş konusundaki bu bilgilerini ticari alana nasıl dökeceği halen tam olarak bilinmiyor. Şimdilik sonraki adım, çalışanları sürücüsüz taşıyan araçlar olabilir. Firmanın şimdilik kendi arabalarını satması beklenmiyor ama kendi teknolojisini başka firmalara lisanslamak da Apple'dan beklenmeyen bir davranış olur. Çünkü Apple, her şeyi kendi içinde geliştirmesiyle tanınıyor...
H. Hüseyin Öztürk
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