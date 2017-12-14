Apple, Sır Perdesini Kaldırmaya Başladı!

Apple, bugüne dek sır gibi sakladığı teknolojisini yavaş yavaş insanlara anlatmaya başladı...

Apple, otonom araba teknolojisi hakkında konuştu!

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