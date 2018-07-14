Apple, Siri'yi Daha Akıllı Yapacak
Apple, Siri'yi çok daha akıllı yapmak için yeni bir adım atıyor!
Siri zon zamanlarda Google Assistant ve Amazon Alexa gibi daha iyi rakiplerin gölgesinde kaldı, ancak görünüşe bakılırsa Apple bu durum değiştirmek için harekete geçmiş bile. Daha önce Siri üzerinde çalışan Core ML (machine learning, makine öğrenme) ekibini yeni kurulan bir ekiple birleştiren Apple, yeni Artificial Intelligence and Machine Learning ekibini kurdu.
İşin en ilginç kısmı, ekibin yöneticisi olan John Giannandrea'nın eski Google yapay zeka ekibi yöneticisi olması. Geçtiğimiz Nisan ayında Giannandrea, Apple'da açıklanmayan bir konumda işe alınmıştı. Şimdi ortaya çıkan haberler Giannandrea'nın Apple'da çok benzer bir rol alacağını doğruladı.
TechCrunch'a göre var olan Apple yapay zeka ekibi dağıtılmayacak, ancak Giannandrea'nın yönetimi altında daha büyük bir ekibe dönüşecek. Bu da Siri'yi parlak bir geleceğin beklediği anlamına geliyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesinin birleşimi sonucu Siri'nin en az Google Assistant seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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