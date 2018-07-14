Apple, Siri'yi Daha Akıllı Yapacak

Apple, Siri'yi çok daha akıllı yapmak için yeni bir adım atıyor!

Apple, Siri'yi Daha Akıllı Yapacak

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