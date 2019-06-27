Apple: Spotify, Ücret Kesintisini Abartıyor!
Apple'ı Avrupa Birliği'ne şikayet eden Spotify, Apple'a göre durumu fazlasıyla abartıyor!
Apple'ın App Store kurallarına isyan edenlerin başında gelen Spotify, mart ayında devasa firmaya bir tekelcilik davası açmıştı. Apple'ın dijital satın almaların neredeyse tamamından yüzde 30'luk kesinti yaptığı biliniyor.
Bununla birlikte Apple'a göre Spotify, bu kesinti yüzünden zam yapmak zorunda kaldığı iddiasını fazlasıyla abartıyor. Bunun nedeni, Spotify'ın 100 milyon üyesinin sadece 680.000'i için App Store ücreti ödemesi. Üstelik Apple, tekrarlayan üyelikler için sadece yüzde 15 kesinti yapıyor.
Spotify, yalnızca 2014 ile 2016 arasında Apple'ın hizmetleri üzerinden Premium üye almıştı. Bir başka deyişle bu tarihler sonrasındaki üyelerin hiçbirinden yüzde 30'luk kesinti yapılmıyor. Ancak Spotify, diğer birçok firma gibi yüzde 30'luk kesintinin App Store'dan vazgeçmesine yol açtığını söylüyor.
Buradaki daha önemli bir sorun, firmaların Apple'ın uygulama içi satın alma sistemi üzerinden hizmet sunmasının maddi olarak pek mümkün olmaması. Bu durum, hizmetlerin farklı bir sayfa üzerinden sunulması anlamına geldiğinden, kullanıcıların da ek adımlarla uğraşması anlamına geliyor.
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