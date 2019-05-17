Apple, Steam Link Uygulamasının Sonunda Onayladı

Apple'ın uzun süre boyunca onay sürecinden geçemeyen uygulama, geç olsa da App Store'daki yerini aldı.

Apple, Steam Link Uygulamasının Sonunda Onayladı

Apple, yaklaşık bir sene önce izin verdiği Steam Link uygulamasını kısa süre içerisinde mağazadan kaldırmıştı. Firma, uygulamanın kaldırılma sebebi olarak "ilk başta fark edilmeyen uygulama kuralı ve iş çakışmalarını" göstermişti. Valve bu sırada uygulamayı geliştirmeye devam etti ve bir Android sürümünü piyasaya sürdü. Steam Link'in Raspberry Pi 3'te çalışan bir sürümü bile yayınladı.

Hayal kırıklığı içinde bekleyenler için iyi haber bugün geldi. Görünen o ki Steam ve Apple sonunda anlaşmaya vardılar çünkü Steam Link şu an itibariyle App Store'dan indirilebiliyor. iPhone, iPad ve Apple TV cihazlarına yüklenebilen uygulama, oyunları PC'den telefona, tablete ve Apple TV cihazına akış yapmanıza izin veriyor. Tabi, oyunları dokunmatik ekranla kontrol etmek yerine bir Steam veya MFI denetimi bağlayabiliyorsunuz.

iOS kullanıcıların şu an oyun oynayabilmeleri için bilgisayarı ve telefonu aynı yerel ağa bağlamaları gerekiyor. Apple ve Valve'ın uygulamanın onaydan geçmesi için nasıl anlaştıkları ise henüz belli değil.

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