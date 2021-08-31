Apple'dan Sürpriz Bir Uygulama Daha Geliyor!

Apple, klasik müzik akış hizmet Primephonic'i satın aldıktan sonra müzik akışı seçeneklerini genişletmeye odaklandı. Şirket, gelecek yıl Primephonic'in kullanıcı arayüzünü Apple Music'in bazı özellikleriyle birleştirecek özel bir klasik müzik uygulaması yayınlamayı hedefliyor.
Primephonic, web sitesinde yayınladığı bir mesajda, "Sadece klasik müzik sunan bir akış hizmeti girişimi olarak, küresel klasik müzik dinleyicilerin çoğuna, özellikle diğer birçok müzik türünü de dinleyenlere ulaşamıyoruz. Amacımıza ulaşmak için tüm müzik türlerini kapsayan ve aynı zamanda klasik müziğe olan sevgimizi paylaşan lider bir yayın hizmetiyle ortak olmamız gerekiyordu" dedi.
Primephonic yeni kullanıcı almayı durdurdu ve 7 Eylül'de kapanacağını açıkladı. Aboneler, orantılı bir geri ödeme ve altı aylık ücretsiz Apple Music erişimi alacak. Apple yeni uygulamasını hazırlarken yüz binlerce klasik albümü dinleme imkanları olacak. Apple, tüm bu albümlerin kayıpsız ve yüksek çözünürlüklü ses formatında olduğunu söylüyor. Dahası, yüzlercesinde de uzamsal ses desteği bulunuyor.
Apple, anlaşmanın ardından Apple Music abonelerine Primephonic çalma listeleri ve özel ses içeriği de dahil olmak üzere "önemli ölçüde geliştirilmiş klasik müzik deneyimi" sunacağını açıkladı. Önümüzdeki aylarda, klasik müzik hayranlarına gelişmiş tarama ve arama işlevleri sunmak için Primephonic'in yeteneklerinden yararlanmayı planlıyor. Kullanıcılar besteci ve repertuarına göre eserler arayabilecek ve "klasik müzik meta verilerinin ayrıntılı görüntülerine" ulaşabilecekler.
Apple Music ve Beats başkan yardımcısı Oliver Schusser, "Klasik müziği seviyoruz ve ona derin bir saygı duyuyoruz. Primephonic klasik müzik tutkunlarının favorisi haline gelmişti" dedi. "Beraberce, Apple Music'e harika yeni özellikler getirecek ve yakın gelecekte gerçekten Dünya'nın en iyisi olacak özel bir klasik deneyim sunacağız."
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