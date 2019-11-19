Apple, Sürpriz Etkinliği İçin Davetiyeleri Dağıtıyor!

Apple, sürpriz bir etkinlik için davetiyeleri dağıtmaya başladı. İşte Apple'ın sürpriz etkinliği ve etkinlikte yaşanacaklar...

Apple, 2019'un Oyunlarını Kutlayacak

Apple, 2 Aralık'ta New York'ta düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini seçtiği gazetecilere dağıtmaya başladı. Firma, etkinlikte "2019'daki favori uygulamalarımızı ve oyunlarımızı onurlandıracağız" diyor.

Davetiyeye bakacak olursak Apple, yeni bir cihaz tanıtacak gibi görünmüyor. Firma etkinlikte muhtemelen App Store platformlarının rakamlarıyla övünecek ve Arcade'e eklenen oyunlardan bahsedecek. Bir donanım firması olan Apple'ın donanım tanıtmadığı bir etkinlik düzenlemesi olağan dışı gibi görünebilir, ancak firma daha önce bunu yaptı. Bu sene mart ayındaki etkinlikte Apple Card, Apple News+, Apple Arcade ve Apple TV+ tanıtılmıştı.

Davetiyede yeni uygulama veya hizmetlerin tanıtılacağına dair bir ipucu da bulunmuyor. Yani etkinlik, sadece App Store'daki mevcut üçüncü parti uygulamaların ve oyunların gösterildiği bir sergi olacak gibi görünüyor.

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Apple, Sürpriz Etkinliği İçin Davetiyeleri Dağıtıyor!

 

 