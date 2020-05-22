Apple'dan Sürpriz İndirim: iPhone SE 2020 Fiyatı Neden Düşüyor?

Yeni bir rapora göre Apple, iPhone SE'den kazandığı paranın bir kısmından vazgeçerek satışları artırma yolunu izleyebilir. Piper Sandler analisti Harsh Kumar'a göre Apple, 399 dolara sattığı iPhone SE'den daha az kar etmeyi göze alarak satışları artırmak istiyor. iPhone SE'nin maliyet marjının yüzde 54 olduğu söyleniyor. Bu oran, firmanın ortalama ürün brüt kar marjı olan yüzde 30,4'ten çok daha yüksek. Apple, fiyatı düşürerek uzun vadede daha çok kullanıcıyı kendi hizmetlerine bağlamayı umuyor.
iPhone SE 2020 Fiyatı Neden Düşüyor?
Bir süre önce Google Pixel 4a'nın 128GB'lık modelinin fiyatının 349 dolar olacağı söylenmişti. Apple, fiyatta indirime giderek rekabeti korumak istiyor olabilir.
Rapor, Apple'ın Çin dışındaki üretim tesislerini çeşitlendirmek istediğini de söylüyor. Apple'ın parçalarını üreten çoğu fabrika Çin'de ve firma, ABD - Çin arasındaki sorunlar devam ederken bir kesinti riskini almak istemiyor. Firmanın üretim tesisleri için ilgilendiği konumlardan birinin Hindistan olduğu belirtiliyor. İddiaya göre Hindistan'daki üretim de firmanın şu anki ortakları Wistron ve Foxconn tarafından yapılabilir. Buna karşın Apple, Tayvanlı Foxconn'a olan bağlılığını da azaltmak istiyor.
iPhone SE 2020 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
Bu indirimin, Türkiye'de satılan iPhone SE 2020 modellerine yaklaşık olarak 200 TL şeklinde yansıması bekleniyor. 64GB'lık iPhone SE 2020, şu anda ülkemizde 5.299TL fiyatla satılıyor. İndirimin ardından bu fiyatın, 5.000 ile 5.100 TL arasına gerilemesini bekleyebiliriz.
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