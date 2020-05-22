Apple'dan Sürpriz İndirim: iPhone SE 2020 Fiyatı Neden Düşüyor?

Yeni bir iddiaya göre Apple, "uygun fiyatlı" telefonu iPhone SE'nin fiyatını biraz daha düşürmeyi planlıyor. Peki bu durumda, iPhone SE 2020 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?