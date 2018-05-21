Apple, Tartışılan Cezayı Ödemeye Başladı!
Apple, Avrupa Birliği'nin verdiği büyük vergi cezasının ilk bölümünü ödedi. Ama bu, Apple'ın pes ettiği anlamına da gelmiyor!
AB Maliye Bakanı Paschal Donohoe Cuma günü yaptığı açıklamada, Apple'ın 1,5 milyar avroluk ya da 1 milyar dolarlık bir miktarı, İrlanda'nın tartışmalı 15 milyar avroluk vergi cezasını toplamak üzere açtığı emanet hesabına yatırdığını açıkladı. 2016 yılında AB, iPhone üreticisine İrlanda'ya yaklaşık 15 milyar dolarlık vergi ödemesi gerektiğine karar vermişti. AB, İrlanda'nın yeterli vergiyi toplamadığını ve bunun yerine Apple gibi şirketlere zaten düşük olan yüzde 12.5'lik vergi oranı nedeniyle çok fazla avantaj sağladığını düşünüyordu.
Hem Apple hem de İrlanda, AB'nin cezasına itiraz etmeye devam ediyor. Apple'ın ayrıca İrlanda'nın vergilendirmesini önlemek için İngiltere'nin güney kıyısındaki iyi bilinen bir vergi cenneti olan Jersey'deki küçük adaya para transferi yaptığı da söyleniyor.
Apple'ın tam para cezasını Eylül ayı sonuna kadar hesaba yatırması bekleniyor. Para, nihai bir karara varılana kadar orada tutulacak.
H. Hüseyin Öztürk
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