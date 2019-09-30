Apple TV+, Hollywood'un "Dostu" Olmayı Hedefliyor!
Apple TV+, Netflix'ten farklı bir yolda ilerleyerek sinema salonlarının "dostu" olmayı planlıyor!
- Levent Öztürk
Apple, kendi orijinal filmlerini Apple TV+ hizmetinden önce sinemalarda yayınlayarak Hollywood ve sinema zincirleri ile arasını iyi tutmayı planlıyor. Bu sayede Apple, normalde sinema zincirleri ile akış hizmetinde filmlerin aynı anda yayınlanmasını isteyen Netflix'ten farklı bir tutuma sahip olacak.
Netflix'in bu tutumu, filmlerinin Oscar için aday olmamasını düşündüğünü söylemiş olan Steven Spielberg de dahil olmak üzere bazı yapımcıları ve yönetmenleri hizmetten soğutuyor gibi gözüküyor.
Apple, Manchester by the Sea gibi özel prestij filmlerini hizmet üzerinde akışa başlamadan önce üç ay boyunca sinemalarda yayınlayan Amazon'a benzer bir yol izleyebilir. Bu tercih sayesinde filmler, "anlamlı" yayınlar isteyen ödüller için aday olabiliyorlar. Daha standart filmler ise, akış öncesinde iki haftalık sinema yayınları ile sınırlanabilir.
Apple'ın ilk büyük sinema yayınlarından birinin Rashida Jones ve Bill Murray'in yıldızlığını üstlendiği Sofia Coppola'nın On the Rocks'ı olacak gibi görünüyor. Bu film, 2020 ortalarında sinemalarda yayımlanabilir ve yılın erken dönemlerinde Cannes veya bir başka festivalde galası yapılabilir. Söylenilenlere göre Apple, bu tür yayınları para kazandırıcı olarak değil, Apple TV+'ı bir marka olarak oluşturma ve akış yayınları için talep oluşturmak için bir yol olarak görüyor.
Apple'ın, kısa bir süre önce JJ Abrams'ın Apple yerine WarnerMedia'yı tercih etmesi ile beraber sinema yayınlarının önemini öğrendiği söylenebilir. Belirtilene göre Abrams'ın tercihinin arkasındaki ana sebeplerden biri, Warner'ın sahip olduğu ve Apple'ın zayıf olduğu sinema dağıtımı gücüydü.
Netflix, geçtiğimiz iki yıl boyunca sinema dağıtımları konusunda anlaşmazlıklar dolayısıyla Cannes'e katılmayı reddetti. Akış firması, heyecanla beklenen Scorsese / De Nero filmi The Irishman için New York Film Festivali galasıyla başlayarak sinema yayını sunacak. Ancak film, Netflix'in akış hizmetinde yayına girmeden önce sadece birkaç hafta boyunca sinemalarda kalacak.
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