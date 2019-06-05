Apple TV'ye PS4 ve Xbox One Dopingi!
Gözden kaçmasın: Apple, özellikle oyun meraklılarını sevindirecek bu müjdeyi de WWDC etkinliğinde duyurdu!
- Levent Öztürk
Apple, PlayStation 4 ve Xbox One kontrol kolu desteğinin yeni tvOS güncellemesi ile beraber Apple TV'ye geleceğini doğruladı. WWDC 2019'da açıklanan bu haber, hem Sony PlayStation 4'ün DualShock 4 kontrol kolunun hem de Microsoft'un Xbox One kontrol kollarının Apple TV ile uyumlu olacağı anlamına geliyor.
Bu desteğin Apple'ın yeni mobil ve Mac oyun üyelik hizmeti Apple Arcade'e genişleyeceği tahmin edilebilir. Tim Cook, kontrol kolu desteğini tanıtırken "Apple Arcade, bu Güz mevsiminde Apple TV 4K'da çok güzel gözükecek" cümlesini kurdu.
Kolların Apple TV'ye bağlanmasına izin verilmesi, muhtemelen Apple Arcade için de doğal kontrol kolu desteği sunulacağı anlamına geliyor. Xbox ve PS kullanıcılarının kontrol kollarını Apple TV'ye bağlayabilmeleri ile beraber Apple Arcade'in de Apple TV'ye bağlanacak olması, Apple Arcade'in de PS ve Xbox kontrol kolları ile kullanılma olasılığını yükseltiyor.
Apple Arcade'in PS4 ve Xbox One kontrol kollarını destekleyecek olması aynı zamanda oyunların mobil oyunlarda genellikle görülen sıkıntılar olmadan oynanabilecekleri anlamına da geliyor. Tek yapmanız gereken kontrol kolunu seçmek ve oyunu oynamak olacak. Tabii ki eğer bu destek mobil cihazlara da genişletilirse.
Apple'ın Apple TV için kontrol kolu desteğini getirecek olması sadece desteğin Apple Arcade için genişletilme ihtimalini değil, Mac için da doğal olarak sunulma ihtimalini beraberinde getiriyor. Bu da Mac kullanıcıların en sonunda PS4 ve Xbox One kollarını kullanarak çok daha sorunsuz bir oyun deneyimi yaşayabilmeleri demek.
Kontrol kollarının zaman içerisinde tüm Apple cihazlarında kullanılabilir olmasını bekliyor olsak da, henüz Apple tarafından bu desteğin sunulup sunulmayacağı veya ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi verilmiş değil.
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