Apple, Üçüncü Parti Tamiri Engelliyor

Apple, MacBook Pro ve iMac Pro modellerinin tamiri hakkında çok tartışılacak, önemli bir kısıtlama yoluna gidiyor!

Apple, Üçüncü Parti Tamiri Engelliyor

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