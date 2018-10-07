Apple, Üçüncü Parti Tamiri Engelliyor
Apple, MacBook Pro ve iMac Pro modellerinin tamiri hakkında çok tartışılacak, önemli bir kısıtlama yoluna gidiyor!
Apple'ın her üçüncü parti erişimine kapalı bir ekosistem anlayışına sahip olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Apple'ın son hamlesi, bilgisayar tamirleri konusunda yeni bir tartışma konusu yarattı.
Motherboard'un sızdırdığı belgelere göre Apple'ın yeni yönetmelikleri, bozulan 2018 MacBook Pro'nuzu veya iMac Pro'nuzu Apple Store veya Apple Yetkili Servisleri'ne götürmeden tamir etmenizi imkansız kılıyor.
Bu değişiklik aslında Apple'ın cihazlara eklediği T2 çiplerinden kaynaklı. Cupertinolu devin son cihazlarına eklemeye başladığı bu çip sebebiyle anakart, Touch ID parçaları, klavye, batarya, trackpad veya hoparlörlere yapılacak herhangi bir müdahale bir yazılım tanılama aracı gerektirecek.
Bu aracın adı, Apple Service Toolkit 2. Bu yazılım Apple tarafından sadece yetkili servislere veriliyor ve bu yazılım olmadan Apple'ın T2 çipine sahip cihazlarına yapılacak herhangi bir müdahale çip tarafından tamamlanmamış bir tamir olarak işaretleniyor. Bu noktada cihaz da çalışmaz hale geliyor. Bu ise artık dekor haline gelme ihtimali olan Apple cihazlarının tamirini oldukça zor bir hale getirecek.
Hatırlatalım, bu değişiklik sadece Apple'ın T2 çipine sahip olan cihazları için geçerli.
Doğan Kürşat Aktaş
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