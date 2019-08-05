Apple Vazgeçti Dediler; Ama Bu İlanlar Öyle Demiyor!

Apple'ın yeni iş ilanları, şirketin vazgeçtiği iddia edilen bu önemli alanda aslında oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor!

05 Ağustos 2019 14:00

Levent Öztürk