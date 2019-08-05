Apple Vazgeçti Dediler; Ama Bu İlanlar Öyle Demiyor!
Apple'ın yeni iş ilanları, şirketin vazgeçtiği iddia edilen bu önemli alanda aslında oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor!
- Levent Öztürk
Apple'ın bir süredir Artırılmış Gerçeklik (AR) / Sanal Gerçeklik (VR) ürünleri üzerinde çalışmakta olduğu, yayımlanan haberler ve alınan patentler ile artık neredeyse emin olduğumuz bir durum. Firmanın CEO'su Tim Cook da, 2016 yılında AR'ın büyük bir platform olacağını söylemişti ve firmanın yaptığı satın alımlar ve işe aldığı isimler de bu haberleri desteklemekteydi.
Şimdi ise Cupertinolu dev tarafından açılan yeni AR/VR görevleri için iş ilanları, AR/VR projelerinin, mobil işletim sistemleri aracılığıyla yazılım statüsünden daha ileri geçtiği anlamına geliyor olabilir. İş seçenekleri arasında AR/VR Demo Evangelist, Ürün Yöneticisi (AR) ve UI Sanatçısı, AR Uygulamaları gibi rolleri içeren Teknoloji Gelişim Grubu (TDG) başvuruları bulunuyor. Ürün Yöneticisi konumu daha geniş bir AR alanına hitap ederken, AR/VR Demo Evangelist gibi roller firmanın artık donanımsal ürün gelişiminde belirli bir noktaya geldiğini işaret ediyor.
Her ne kadar bu haber, kısa süre önce ortaya çıkan, firmanın tüketici AR başlığını rafa kaldırdığına yönelik söylentilere zıt olsa da, Apple'ın giderek daha popüler olan bir teknolojiden kolayca vazgeçeceğine inanmak pek zekice olmayabilir. Microsoft ve Facebook - Oculus gibi rakiplerin kendi AR/VR ürünlerine giderek daha fazla odaklanmaları ile Apple'ın da piyasaya dikkat çekici bir ürünle girmek istemesi mantıklı olacaktır ve bu rafa kaldırma söylentisi, firmanın muhtemelen sahip olduğu pek çok fikirden sadece biri için geçerli olabilir.
Tabii ki planların sürekli olarak değişmekte olduğunu ve firmaların, var olan zorluklara, fırsatlara ve piyasa olgunluğuna göre ürünlerini sürekli olarak değerlendirdiklerini unutmamak gerekiyor. Her ne kadar bu son iş ilanları firmanın AR/VR alanında firma içerisinde ilerleme kaydettiğine işaret ediyor olsalar da, tam olarak bu ürünlerin piyasaya sürüleceğinin bir garantisi bulunmuyor. Apple'ın AR/VR piyasasına ne zaman adım atacağı ise ancak zaman içerisinde belli olacak.
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