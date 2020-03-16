Apple ve Amazon Resmi Olmayan Corona Uygulamalarını Kaldırıyor

Apple, Google ve Amazon, mağazalarındaki resmi olmayan "Corona virüsü uygulamalarını" kaldırmaya ve bu tür uygulamaların girişini engellemeye başladı.
Apple, yaptığı açıklamada Corona virüsüyle ilgili uygulamaları "sadece devlet kurumları, sağlık odaklı STK'lar, sağlık konularında derinlemesine güvenilen şirketler ve tıbbi veya eğitim kurumları gibi tanınmış kuruluşlardan" kabul edeceğini söyledi. Firma, bu kriterlere uyan geliştiricilerin uygulamayı Apple'a gönderirken işlemleri hızlandırmak için "Time-Sensitive Event" seçeneğini işaretlemelerini tavsiye etti.
Amazon da Apple'a benzer bir yaklaşım ile resmi olmayan kaynaklardan gelen tüm Corona virüsü uygulamalarını kaldırdı. Google ise benzer bir davranış ile uygulama mağazasında Corona virüsü aramalarını engellemeye ve kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü'nün "güvenilir uygulamalarına" yönlendirmeye başladı.
Bu önlemler, virüs hakkında yanlış bilgilerin yayılmasını, paniğe yol açılmasını engellemeye yardımcı olacak. Bu ise virüsün biraz daha yavaş yayılması anlamına geliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın