Apple ve Broadcom'a 1,1 Milyar Dolarlık Ceza

Apple ve büyük donanım ortağı, 2016'da başlayan bir davadan çıkan karar sonucunda büyük bir tazminat ödemeye mahkum edildi!

Apple ve Broadcom'a 1,1 Milyar Dolarlık Ceza

ABD'de bir federal mahkeme, Broadcom ve Apple'ın Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nün (CalTech) fikri mülkiyetini çiğnediğine ve 1,1 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti.

CalTech, Apple'ın iPhone'unda kullanılan Broadcom Wi-Fi yongalarının, patentlerde yer alan veri aktarım teknolojisiyle ilgili yenilikleri kullandığını iddia ediyor. Broadcom, telefonlarda ev diğer cihazlardaki kablosuz iletişim yongalarına yoğunlaşan bir firma.

CalTech'in iddialarını haklı bulan mahkeme, Apple'ın 837 milyon dolar, Broadcom'un ise 270,2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Reuters'a göre iki firma da karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Apple, CalTech'in tarif ettiği teknolojilerin Broadcom ile ilişkili olduğunu ve kendisinin sadece Broadcom'un bir müşterisi olduğunu ileri sürüyor.

Karardan memnun olan CalTech, mahkeme başvurusunu ilk olarak 2016'da Los Angeles'ta yapmıştı.

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