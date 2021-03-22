Apple ve Epic Games Arasındaki Dava, Dev Tanıklara Ev Sahipliği Yapacak

Apple ve Fortnite yayıncısı Epic arasında başlayacak olan Fortnite davası için tanık listesini açıklandı. Dev davanın tanıkları da bir o kadar dev olacak...

  • Levent Öztürk
Apple, Epic'e karşı tanık listesini sundu

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