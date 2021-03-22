Apple ve Epic Games Arasındaki Dava, Dev Tanıklara Ev Sahipliği Yapacak

Apple, Fortnite yapımcısı Epic Games'e karşı yaklaşan davasının bir parçası olarak en öne çıkan yöneticilerinin bazılarını tanık olarak çağırmayı planlıyor. Apple'ın söylediğine göre dolandırıcılık ile mücadele eden, ödeme sürecini yöneten ve iPhone uygulamaları için geliştirici araçlarını üreten çalışanların yanı sıra CEO Tim Cook, yazılım yöneticisi Craig Federighi ve Phil Schiller'in çağrılması planlanıyor. Ayrıca Apple, tüm tanıklarının kişisel olarak katılımını planladığını da söyledi. Cuma günü tanık listesini doldurduktan sonra yapılan açıklamada Apple, bu davanın Epic'in anlaşmasını sadece gelirini arttırmak için bilinçli bir şekilde ihlal ettiğini ve bu yüzden App Store'dan kaldırıldığını göstereceğine inandıklarını belirtti.
Epic ise henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil. Oyun devi de firmanın iş modelini, finansal performansını ve Epic Games Store'u tartışmak için diğer yöneticilerin yanı sıra CEO Tim Sweeney'i çağırmayı planlıyor. Ayrıca firma, Apple'ın eski iOS yazılım yöneticisi Scott Forstall'ı, mobil cihazlar ve PC'ler arasındaki farkları ve App Store poliçeleri ve uygulamalarının geçmişini tartışmak için çağırmayı planlıyor.
Apple'ın geçici tanık listesini vermesi, 3 Mayıs tarihinde başlaması beklenen, yaklaşan dava öncesinde firmaların son adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Biri iPhone markasını üreten, diğeri Dünya'daki en popüler oyunlardan birini üreten iki dev firma uzun sayılabilecek bir süredir hem mahkemelerde hem de kamusal açıklamalarda akıllı telefonlarda uygulama mağazalarının nasıl çalıştığı ve insanların oyunlar ve diğer uygulamalarda eşya satın aldıklarında kimin ne kadar para kazandığı konularında karşı karşıya duruyordu.
Apple - Epic Games Kavgası Nasıl Başladı?
İki dev arasındaki kavga, oyuncular Fortnite karakterlerinin dans etme şekilleri veya silahlarının görünüşünü değiştirmek için yeni bir eşya aldığında, yani oyun içi bir satın alım yapıldığında, kimin ne kadar kar elde edeceği konusuna dayanıyor. Ancak Epic bu davayı bir özgürlük mücadelesi olarak görürken Apple, uygulama mağazalarının geleceğini belirleyecek bir çatışma olarak görüyor.
Apple, uygulama geliştiricilerini kendi ödeme işleme sistemini kullanmaya zorluyor ve bir oyunda aldığınız, örneğin yeni bir eşya için yüzde otuza kadar komisyon alıyor. Epic lideri Tim Sweeney de bu oranın adil olmadığını söylüyor. Apple'a gönderilen mektuplarda ve daha sonra firmasının iPhone üreticisine karşı davasında, geliştiricilerin kendi ödeme işlemcilerini seçebilmelerinin ve Apple'ın komisyonunun zorunlu olmamasının gerektiğini savunuyordu. Sweeney, bu ek ücretin oyunculara, müşterilere indirim olarak aktarılabileceğini veya geliştiricilerin bir sonraki oyunlarını üretmelerine yardımcı olmak için kullanılabileceğini söylüyor.
Bu mücadele geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Epic'in iPhone üzerindeki ve Google'ın Android'i ile çalışan cihazlardaki Fortnite mobil oyununda gizli bir kodu aktif ederek oyuncuların ödeme işlemcisini seçmelerine izin vermesi ve Epic'i kullanmaları durumunda bir indirim sunması ile hızlı bir şekilde "patladı." Hem Apple hem de Google, hızlı bir şekilde Fortnite'ı kendi mağazalarından kaldırdı ve Epic, her iki firmanın da pazar gücünü kötüye kullandığını söyleyerek dava açarak bu kararlara karşı çıktı.
Tepkili Olan Sadece Epic Games Değil
Epic, Apple ve Google'a anti-tekel endişeleri ile baskı yapan tek isim değil. Dünya genelinde pek çok kanun yapıcı ve düzenleyici de, aralarında Apple ve Google'ın da bulunduğu teknolojinin en büyük firmalarının çalışmalarını ve kanunlara uygunluğunu incelemeye başladı. Henüz bu incelemelerden bir sonuç çıkmış değil ancak Epic-Apple davası bitmeden önce bir karara varılmazsa, bu davanın sonucu hükumetlerin kendi incelemelerine yaklaşımlarını değiştirebilir.
Epic-Apple davasının 3 Mayıs tarihinde Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers yönetiminde başlaması bekleniyor. Diğer bütün büyük teknoloji olaylarında olduğu gibi, bu dava da hemen her teknoloji haber kaynağı tarafından yakından takip edilecek gibi gözüküyor.
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