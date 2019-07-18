Apple ve Google, 2019 Emojilerini Gösterdi!
Apple ve Google, 2019 yılı için platformlarına ekleyecekleri kendi özel ifadelerini ortaya çıkarttı!
Unicode Konsorsiyumu, 2019 için eklediği emojileri göstermişti. Şimdi "17 Temmuz Dünya Emoji Günü"nü kutlayan Apple ve Google da, kendi platformlarına gelecek olan emoji uyarlamalarını gösterdiler.
Yeni emojilerde erişilebilirliğe yönelik rehber köpekler, tekerlekli sandalyeler ve protez uzuvlar öne çıkıyor. Bunun yanında tanıdık "el tutma" simgesi, artık birçok ten rengi ve cinsiyet türünü içeriyor. Yeni emojiler arasında Hindistan'a yönelik simgelere rastlamak da mümkün. Son olarak su samuru ve flamingo gibi hayvanlarla, "külotla" ve bir yoyo ile karşılaşmaya hazırlıklı olun.
Bu arada Unicode takımı boş durmuyor ve insan olmayan emojilerin renklerini değiştirmenizi sağlayacak bir mekanizmanın planlarını yapıyor. Bu sistem, Unicode 13.0 (2020'de) ile gelebilir ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok.
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