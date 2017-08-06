Apple ve Huawei: Tabletleri Ayakta Tutan İki Dev!
Her geçen gün daha da dibe çöken tablet piyasasında, görünüşe göre sadece iki dev çöküşü durdurmaya çalışıyor!
Tablet piyasası zor zamanlar geçirmeye devam ediyor, bu sene, geçen seneki aynı döneme oranla satışlarda %3.4 düşüş yaşandı. Buna karşın, bazı tanıdık isimler bu düşüş trendini düşük-fiyatlı ve yüksek-kaliteli ürünlerle biraz tersine çevirmeyi başardılar.
Apple ve Huawei, tablet piyasasındaki başarılı isimler olarak öne çıkıyor. Bu piyasayı birkaç sene önceki ilk popülerlik sıçramasının ardından bir çok firma terk ettiğini de hatırlatmakta yarar var.
Mayıs ayında Apple'ın iPad'inin son modelini gördük. iPad Air 2 gibi, bu yeni 9.7 inç tablet, yani Yeni iPad, işlevler bakımından oldukça zengin. iPhone 7'nin belki de tüm öne çıkan özelliklerine sahip olan tablet, 329 dolarlık düşük fiyatıyla herkesi şaşırtmıştı; bu, önceki modelinden 130 dolar civarı daha ucuz.
Huawei de Apple'a benzer olarak, düşük fiyata yüksek kaliteli cihazlar sundu. Örneğin 299dolarlık Huwaei MediaPad M3 8.0 gibi...
Google kendi tabletlerini yapmayı bıraktığından beri, başka firmalar için açık kapı kalmıştı ama pek çok şirket bunu değerlendiremedi. Huawei ise, bu fırsatı değerlendiren tek isim oldu; Android'li tabletleri ile pazarda kendine yer bulmayı bildi.
H. Hüseyin Öztürk
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