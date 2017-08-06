Apple ve Huawei: Tabletleri Ayakta Tutan İki Dev!

Her geçen gün daha da dibe çöken tablet piyasasında, görünüşe göre sadece iki dev çöküşü durdurmaya çalışıyor!

Tablet satışlarının düşüşünü yavaşlatan iki dev!

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