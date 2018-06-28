Apple ve Samsung'un Patent Kavgası Sona Erdi!

Apple ve Samsung'un geçen yıllar içinde milyonlarca dolara mal olan patent savaşı, devlerin anlaşmasıyla sona erdi!

Apple ve Samsung'un Patent Kavgası Sona Erdi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Apple ve Samsung'un Patent Kavgası Sona Erdi!
Fortnite'a Yeni Playground Modu Geldi!
Sony'den Türkiye'ye Veda Sinyali
Google, Yeni Resim Aramayı Masaüstünde Deniyor
Intel'in 40. Yıl Özel İşlemcileri Monster'da!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir