Apple ve Samsung'un Patent Kavgası Sona Erdi!
Apple ve Samsung'un geçen yıllar içinde milyonlarca dolara mal olan patent savaşı, devlerin anlaşmasıyla sona erdi!
Apple ve Samsung arasında yedi seneden uzun süredir devam eden patent davasını mutlaka duymuşsunuzdur. 2011'de Apple kurucu ortağı Steve Jobs'un iPhone'un tasarımını kopyalayanlara karşı "termonükleer" savaş açmasıyla başlayan duruşmalar, yıllar içinde yüz milyonlarca doların harcanmasıyla ve avukatların zenginleşmesiyle sonuçlandı.
Şimdi ise iki firma, daha fazla çekişmenin faydasız olduğunu fark ederek anlaşmaya karar verdiler. Böylece neredeyse on yıl süren bir yasal savaş, sona ermiş oldu.
Dava Nasıl Başlamıştı?
2011'deki davada mahkeme, Samsung'un Apple'a 1 milyar dolar ödemesine hükmetmişti. Bunun neden, Samsung'un Apple'ın patentlerini ihlal etmiş olmasıydı. Samsung doğal olarak karara itiraz etti ve dava yüksek mahkemeye gitti. Yüksek mahkeme Samsung'tan yana karar verdi ve davayı tekrar görülmek üzere alt mahkemeye yolladı. Yenilenen mahkeme, sonuca bir ayda vardı ve jüri, Samsung'un Apple'ın üç tasarım ve iki kullanım patentini ihlal ettiğini söyledi. Böylece Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar ödemesine hükmedildi ancak Samsung buna da itiraz etti.
Bununla birlikte iş, Samsung'un itirazına kalmadı. Hakim Lucy Koh, bugün mahkeme dosyasında Apple ve Samsung'un kendisine anlaştıkları bilgisini ilettiğini söyledi. Firmalar, anlaşmanın şartlarını açıklamadığı gibi medyaya herhangi bir açıklama da yapmadı.
Zeynel A. Öztürk
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