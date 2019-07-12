Apple, Walkie Talkie'yi Güvenlik Nedeniyle Kapattı!

Apple, bu uygulamasında ciddi bir güvenlik açığı buldu; uygulamayı bir süre için devre dışı bıraktı!

Apple, Walkie Talkie'yi Güvenlik Nedeniyle Kapattı

Apple Watch'taki Walkie Talkie uygulaması, ortaya çıkan ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle Apple tarafından kapatıldı. Güvenlik açığı, iPhone'unuzun haberiniz olmadan, uzaktan dinlenmesine izin veriyor.

Apple, TechCrunch'a yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür dilerken bir onarım üzerinde çalıştığını ve onarım sonrasında uygulamayı tekrar etkin hale getireceğini söyledi. Apple'a göre güvenlik açığı kimse tarafından kullanılmadı, ancak böyle bir ihtimal mevcuttu. Firma, güvenlik açığının nasıl çalıştığını doğal olarak açıklamadı. Firmanın güvenlik açığını bir kullanıcının raporu sayesinde keşfettiği anlaşılıyor.

Apple Watch'unuz varsa uygulamanın yerine durduğunu ancak çalışmadığını göreceksiniz. Firma, onarımı ne zaman sunacağıyla ilgili bir bilgi ise vermedi.

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