Apple Watch, İsviçre'ye 10 milyonluk Fark Attı

Strategy Analytics'e göre Apple, 2019 yılında akıllı saatleriyle yeni bir rekora imza atmış. Araştırma şirketinin açıklamasına göre Apple, 2019'da 31 milyon Apple Watch akıllı saat sevkiyatında bulunmuş. Bu rakam oldukça şaşırtıcı zira İsviçre saat şirketlerinin tümünden 10 milyon daha fazla.
Strategy Analytics'in hazırladığı rapora göre, Apple'ın akıllı saati Apple Watch global çapta popülerlik kazanıyor. Geçtiğimiz sene 31 milyon adet Apple Watch satışı yapan Apple, en son akıllı saati Apple Watch Series 5'i geçtiğimiz sene ekim ayında satışa sunmuş ve 399 Dolar'dan başlayan fiyatlarla raflara yerleştirmişti.
Apple Watch, 31 milyon adet satarken, İsviçre saat şirketilerinin şirketin raporuna yansıyan satış rakamı ise 21 milyon ile sınırlı. Böylece aradaki 10 milyon adetlik satış farkı, Apple'ın hanesine yazılmış durumda.
Raporun devamında 2018 yılına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Buna göre Apple, 2018'de 22.5 milyon Apple Wach satarken, TAG Heuer, Tissot ve Swatch gibi markarlarla oldukça zengin bir yelpazeye sahip İsviçre saat şirketleri aynı yıl 24 milyon adetlik satış yaptığı belirtiliyor.
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