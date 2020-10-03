Apple Watch ve iPhone'da Ortaya Çıkan Pil Sorunu için, Apple'dan Şok Öneri

Apple Watch ve iPhone'u birlikte kullanan ve iOS 14'e geçen kullanıcılar, yaşadıkları pil sorunu karşısında Apple'dan gelen çözüm önerisiyle adeta dehşete kapıldılar!

Pil sorununa "dehşet" Apple önerisi

Apple Watch ve iPhone'u birlikte kullanan birçok kullanıcı, iOS 14 ve watchOS 7'ye güncelledikten sonra pil sorunlarıyla karşılaşmaya başladı. İşin kötü yanı, sorundan kurtulmanın şimdilik tek yolu, hem Apple watchOS'u, hem de iPhone'u sıfırlamaktan geçiyor. Yanlış duymadığınızdan emin olabilirsiniz.

Apple'ın yayınladığı, kullanıcıların şikayetçi olduğu sorunlardan bahseden destek kılavuzuna göre firma, pil tükenme sorununu ortadan kaldırmak için iPhone'un Watch ile eşleştirmesini iptal etmenizi, iki cihazı da iCloud'a yedeklemenizi ve ardından ikisini de fabrika ayarlarına döndürmenizi öneriyor. Ancak iCloud'a ödemede bulunmuyorsanız, cihazınızı tam anlamıyla yedekleyebilmek için önce boş alan açmanız gerekebilir.

Sıfırlama işlemini yapıp verinizi geri yükledikten sonra tüm GPS ve sağlık verilerinin geri gelip gelmediği bilinmiyor.

İşletim sistemlerinin ve dolayısıyla iOS'un yeni sürümlerinde bazı sorunların çıkması alışıldık bir durum. Alışmadığımız ise sorunun küçük bir yamayla onarılmamış olması. iOS 14.0.1 güncellemesi bu sorunu onarmıyor. Sıfırlama yöntemini uygulamak istemiyorsanız, Apple'ın daha makul bir çözüm sunmasını ummaktan başka çareniz yok.

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