Apple Watch, Yeni WatchOS Güncellemesi ile Yeni Bir Özellik Kazanıyor

Apple, watchOS 7.3 beta'nın yayım adayı sürümünü sundu ve bunun anlamı, çok yakında final sürümün de geleceği. Yeni yayımda, Apple Fitness Plus üyeleri için Apple Watch üzerinde yeni Time to Walk özelliğinden bahsediliyor.
Time to Walk özelliğinin ilk işaretlerini ayın başında görmüştük ancak artık Apple resmi bir kısa bilgilendirme de sunuyor. Görünene göre bu özellik "Workout uygulaması üzerinde, siz yürürken konukların ilham verici hikayeler paylaşacağı bir sesli deneyim" sunacak.
Saatinizden yeni bir egzersiz türü seçebileceksiniz ve gezintinizle beraber size eşlik edecek olan bir ses deneyimi elde edeceksiniz. Tabii ki bu yürüyüş normal bir şekilde Apple Health uygulamasına kaydedilecek ve güncel aktivite skorunuza katkıda bulunacak.
MacRumors tarafından fark edilen ve şu anda silinmiş olan bir Apple Fitness Plus reklam videosu, şarkıcı Shawn Mendes'in ilk hikayelerden birini anlatacağını öneriyor. Zaman içerisinde yeni hikayeler eklenecek ve bunları giyilebilirinize otomatik olarak indirme seçeneğine sahip olacaksınız.
Apple Fitness Plus, 14 Aralık 2020 tarihinde, yeni yıl hedefleri için mükemmel bir zamanda aktif olmuştu. Hizmet aylık 9.99 dolar veya yıllık 79.99 dolar fiyatına sahip ancak Apple Watch sahipleri hizmeti bir ay boyunca bedava olarak deneyebiliyorlar. Yeni bir Apple Watch alarak da 3 aylık bir deneme edinebiliyorsunuz.
Apple Watch, egzersizlerinizi ve aktivitelerinizi kaydederek Fitness Plus deneyiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Hatta durumunuzu gerçek zamanlı bir şekilde iPhone, iPad veya Apple TV üzerinde de açabildiğiniz Fitness Plus uygulaması üzerinde gösterebiliyor.
Apple, Peloton ve Fitbit Premium da dahil olmak üzere alternatif fitness üyelikleri ile rekabet edebilmek için yeni özellikler yüklemeye devam etmesi gerektiğini biliyor. Şu anda pek çok kişinin evde kapalı kalması sebebiyle, spor salonlarına gitmeden uygulayabileceğiniz egzersiz planları giderek daha popüler bir hale geliyor.
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