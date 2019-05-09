Apple Watch'a Özel App Store Geliyor

Apple'ın uygulama mağazası App Store'u zaten herkes biliyor. Ama çok yakında, farklı bir App Store daha doğabilir!

  • Ercan Uğurlu
Apple Watch'a Özel App Store Geliyor

Bloomberg'in hazırladığı bir rapora göre Apple, akıllı saati Apple Watch için önemli bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Habere göre Apple, ilk kez Apple Watch için özel olarak hazırlanmış App Store'u WWDC19 etkinliğinde tanıtacak.

3 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple'ın bir dizi yeni duyuru yapması bekleniyor. Etkinliğin temasına uygun olarak bu duyuruların çoğunun yazılım üzerine olacağı aşikar. Apple'ın bu duyurular arasında yer vereceği düşünülen Apple Watch'a özel bir App Store ile Apple Watch'un iPhone'dan tamamen bağımsız kullanılabilesi amaçlanıyor.

Sadece Apple Watch'a özel içeriklerin olacağı bu uygulama mağazası sayesinde Apple Watch kullanıcıları direkt olarak akıllı saatleri üzerinden uygulama indirebilecek ve kullanabilecekler.

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