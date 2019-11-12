Apple, Watch'ın Ekranına iPhone Özelliği Geliyor!

Apple Watch'ın etkileyici bir cihaz olduğundan şüphe yok, ancak firma akıllı saati daha iyi yapmanın yollarını aramaya devam ediyor. Firma, yeni patentlere göre Watch'a Touch ID özelliğini eklemek istiyor.
Patently Apple tarafından keşfedilen yeni patentte Apple, bir "dokunma algılayan cihaz, güç algılayan cihaz, sıcaklık algılayan cihaz ve / veya parmak izi sensörünün" ekranın arkasına yerleştirilebileceğinden bahsediyor. Apple Watch şu an Apple Pay ile alışveriş yapmak için veya Mac'lerin kilidini açmak için kullanılabiliyor, ancak Touch ID ile kimliğinizi daha güvenli bir biçimde doğrulamanız mümkün olabilir.
Patentin asıl amacı ise saatin içindeki kablosuz antenlerini kayışa taşımak ve diğer bileşenlere yer açmak. Ancak bu, kayışı değiştirmek istediğinizde seçeneklerinizi azaltabilir.
Her patentte olduğu gibi bu özelliklerin Apple Watch üzerinde gerçeğe dönüşme garantisi bulunmuyor. Yine de patent, Apple'ın gelecek için hangi yenilikleri düşündüğü konusunda bizlere bir fikir veriyor.
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