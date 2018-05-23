Apple WWDC 2018, 4 Haziran'da Gerçekleşecek!

Apple'ın gönderdiği davetiyelerle WWDC 2018'in tarihi ve saati kesinleşti. Üstelik Windows kullanıcılarına bir sürpriz de var

Apple WWDC 2018, 4 Haziran'da!

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