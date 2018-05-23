Apple WWDC 2018, 4 Haziran'da Gerçekleşecek!
Apple'ın gönderdiği davetiyelerle WWDC 2018'in tarihi ve saati kesinleşti. Üstelik Windows kullanıcılarına bir sürpriz de var
Apple'ın bu seneki geliştirici etkinliği WWDC 2018'in tarihi ve saati belli oldu. Üstelik etkinliği bu defasında Windows 10 da izleyebileceksiniz.
WWDC 2018'in açılış konuşması 4 Haziran'da, her zaman olduğu gibi sabah 10:00'da başlayacak. Türkiye için etkinliğin saati, 20:00'ye denk geliyor. Çoğu kullanıcı gibi WWDC biletiniz yoksa ve Kaliforniya'daki etkinliğe gidemiyorsanız, canlı yayını buradan izleyebilirsiniz. Canlı yayın Safari, Microsoft Edge, Chrome ve Firefox ile, doğru codec'lerin yüklü olması (MSE, H.264 ve AAC) şartıyla izlenebilecek.
Apple'ın gönderdiği davetiyelere dönersek, bu seneki davetiyede herhangi bir ipucu göze çarpmıyor. Davetiyede kullanılan logo, resmi WWDC 2018 sitesinde aylardır gördüğümüz logodan farklı değil.
Etkinlikte iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 ve tvOS 11.4'ün tanıtılması bekleniyor. Yeni beta sürümlerinin WWDC'de veya etkinliğin hemen sonrasında yayınlanmasına alışığız ve aynısını bekleyebiliriz. Sorunları gidermeye odaklanan iOS 12'nin hangi işlevleri sunacağı ise merak edilen bir nokta.
Apple, etkinlikte birkaç yeni cihaz da tanıtabilir. HomePod, iMac Pro, iPad Pro 12.9 ve iPad Pro 10.5 ile geçen seneki etkinlikte tanışmıştık.
Zeynel A. Öztürk
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