Apple WWDC 2018'den Canlı Anlatım!

Apple'ın, başta iOS 12 olmak üzere önemli yeniliklerinin ortaya çıkacağı geliştirici konferansı başlıyor!
Canlı Anlatım
Bugün 21:36MacOS'un yeni sürümü "ilhamını profesyonel kullanıcılardan aldı ancak herkes için tasarlandı".
Bugün 21:35Apple TV'yi kontrol etmek için artık daha çok seçeneğiniz var. Örneğin iPhone'da Apple TV'yi Control Center'dan kontrol edebileceksiniz.
Bugün 21:31Artık Apple TV uygulamasından ulaşılabilen 100'ün üzerinde video kanalı var.
Bugün 21:28Dolby Atmos sayesinde odayı dolduran bir ses elde ediyorsunuz.
Bugün 21:27Apple 4K TV artık Dolby Atmos destekli.
Bugün 21:25Sıra Apple TV'de.
Bugün 21:24Üçüncü parti uygulamalar artık ses çalabiliyor.
Bugün 21:18Artık watchOS'un da WebKit'i var. Mesajlardaki web bağlantıları açıp web sitelerini görmenüz mümkün.
Bugün 21:15Uyarılar artık daha etkileşimli.
Bugün 21:15Artık Siri'ye "hey Siri" demenize gerek yok. Kolunuzu kaldırıp konuşmanız yeterli.
Bugün 21:13İlk önce kiminle walkie talkie yapacağınızı seçiyorsunuz. Bunun ardından karşıya bir defalık bir uyarı gidiyor. Bundan sonra basıp konuştuğunuzda arkadaşınız, sesinizi duyabiliyor. Arkadaşınız ses çıkmadan önce bir titreşim hissediyor.
Bugün 21:13Walkie talkie modu sayesinde basarak konuşabiliyorsunuz.
Bugün 21:11
Bugün 21:10Koşucular, dakikadaki adım sayısını görebiliyorlar.
Bugün 21:10Yeni hiking modu, hız, kalp hızı ve yüksekliği ölçüyor.
Bugün 21:10watchOS artık yoga egzersizlerinizi algılayabiliyor.
Bugün 21:08Aktivite izleyicisi, günlük koçluk, hedefler, aktivite paylaşma gibi işlevler sunuyor.
Bugün 21:07Konu, sağlık ve fitness alanındaki geliştirmeler.
Bugün 21:07WatchOS 5, "aktif ve bağlantıda kalmak için yeni yollar sunuyor"
Bugün 21:04Tim Cook yeniden sahnede ve sıra, Apple Watch'ta.
Bugün 21:00Artık 32'ye kadar kişiyle aynı anda FaceTime yapabilirsiniz.
Bugün 20:58
Bugün 20:57Messages kamerasında yeni eğlenceli filtreler var.
Bugün 20:56
Bugün 20:55Bu işlevin Samsung'taki karşılığı AR emoji idi.
Bugün 20:55İşlev kulağa Galaxy S9'daki işlev gibi geliyor.
Bugün 20:54Yeni "Memoji" kendi kişisel Animoji'nizi oluşturmanızı sağlıyor.
Bugün 20:54"Animoji'yi biraz daha kişiselleştirmek istedik."
Bugün 20:53Çocuklarınız için erişimi sadece yaş olarak uygun gördüğünüz filmlere, uygulamalara ve web sitelerine kısıtlamanız mümkün.
Bugün 20:51Bu uygulamayı gün içinde çok kullanırsanız, sürenin dolmak üzere olduğuna dair yardımcı bir uyarı alıyorsunuz.
Bugün 20:51Burada belirli bir uygulamada daha az zaman geçirmeniz gerektiğini görürseniz, kendi limitinizi belirleyebiliyorsunuz.
Bugün 20:50İşlev size iPhone veya iPad'i nasıl kullandığınızı gösteren haftalık bir rapor sunuyor.
Bugün 20:50İşlev size iPhone veya iPad'i nasıl kullandığınızı gösteren haftalık bir rapor sunuyor.
Bugün 20:49Apple'ın iPhone bağımlılığınızı azaltmaya yönelik girişiminin adı, Screen Time.
Bugün 20:49Apple'ın iPhone bağımlılığınızı azaltmaya yönelik girişiminin adı, Screen Time.
Bugün 20:49Bu işlev düzgün çalışırsa gerçekten faydalı olabilir.
Bugün 20:49Çok fazla kısa mesaj aldıysanız, hepsi bir grup altında toplanıyor.
Bugün 20:48Uyarılar artık gruplandırılabiliyor.
Bugün 20:47"Rahatsız Etme" modunun kullanımı artık eskisinden de kolay. İşlevin düğmesine bastığınızda artık bitiş saatini ayarlayabiliyorsunuz.
Bugün 20:44iBooks'un tasarımı, iOS 12'yle birlikte değişiyor.
Bugün 20:43Güncellenen uygulamalar arasında Voice Memos da var. Üstelik Voice Memos, iPad'e geliyor.
Bugün 20:42Stocks uygulaması baştan tasarlanmış.
Bugün 20:42Haber yan-çubuğu, RSS'i hatırlatıyor.
Bugün 20:41Öne çıkan makaleler, Apple News editör takımı tarafından özenle seçiliyor.
Bugün 20:40Sıra Apple News'ta.
Bugün 20:36Shortcuts uygulamasıyla kendi kısayollarınızı oluşturabiliyorsunuz.
Bugün 20:36Örneğin toplantıya geç kalıyorsanız, Siri size toplantı organizatörünü aramanızı tavsiye ediyor. Veya bir filme gittiğinizde Rahatsız Etme modunu etkinleştirmenizi öneriyor.
Bugün 20:34Siri'ye eklenen yeni Shortcuts işlevi sayesinde uygulamalarda belirli işlevlere hızla ulaşabiliyorsunuz.
Bugün 20:31Fotoğraf arama işlevi, artık yapay zekadan da faydalanıyor. Arama önerileri, artık konumları ve kategorileri öneriyor.
Bugün 20:30Yerleri şirket isimlerine veya "müze" gibi kategori isimlerine göre aramak artık mümkün.
Bugün 20:29Sıra Photos'ta.
Bugün 20:28Hala Lego demosunu seyrediyoruz. Eğlenceli göründüğü kesin.
Bugün 20:27
Bugün 20:26"Hem oyuncular, hem de izleyici aynı anda aynı ortamı deneyimleyebiliyor."
Bugün 20:26
Bugün 20:25Lego'nun inovasyon direktörü Martin Sanders sahnede.
Bugün 20:24Multiplayer oyunlar da ARKit 2'nin bir parçası.
Bugün 20:24ARKit 2, daha iyi yüz tanıma, daha gerçekçi grafik işleme, 3D nesne algılama gibi yeniliklerle geliyor.
Bugün 20:21Kameranın açısı, ölçümü etkilemiyor. Google'ın Tango telefonlarını hatırlar gibiyiz. Ve elbette Google'ın ARCore uygulamalarını.
Bugün 20:21Federighi, bir çantanın boyutunu AR uygulaması yoluyla kolayca ölçtü.
Bugün 20:20Federighi tekrar sahnede.
Bugün 20:19Yeni bir iOS uygulaması, AR deneyimleri oluşturmanızı mümkün hale getirecek.
Bugün 20:19Photoshop ile AR içeriği oluşturabilir, bunu USDZ biçimine dönüştürebilirsiniz.
Bugün 20:18"Tüm iOS deneyimi çapında AR'yi deneyimlemenin yeni bir yolu."
Bugün 20:18Adobe CTO'su Abhay Parasnis sahnede.
Bugün 20:17Pixar ortaklığıyla USDZ adında yeni bir dosya biçimi geliştirildi. Universal Scene Description.
Bugün 20:17"iOS 12'de AR'yii tüm sistemde deneyimlemenin kolay bir yolunu sunmak istedik. "
Bugün 20:16"AR, dönüşümsel bir teknolojidir."
Bugün 20:16Performans geliştirmelerinden fazlası da var. Sıra artırılmış gerçeklikte.
Bugün 20:15iOS 12, Apple'ın çip takımıyla birlikte optimize edildi.
Bugün 20:14Apple'ın eski cihazlar için performans geliştirmelerine önem vermesi gerçekten güzel.
Bugün 20:14"Odağımız, sistemin yük altındayken çalışmasını optimize etmek oldu."
Bugün 20:14Uygulamalar yüzde 40 daha hızlı açılıyor.
Bugün 20:13iOS 12, iOS 11'in çalıştığı her cihazda çalışacak.
Bugün 20:13iOS 11'in müşteri memnuniyeti oranı ise yüzde 95.
Bugün 20:12Aktif iOS cihazlarının yüzde 81'i en son sürümü kullanıyor. Android'de ise bu oran yüzde 6.
Bugün 20:12iOS 11, 2013'e kadarki cihazları destekliyor.
Bugün 20:11"iOS ücretsiz güncellemelerin öncülüğünü yaptı."
Bugün 20:11Bir sonraki güncellemenin adında sürpriz yok: Güncellemenin adı, iOS 12.
Bugün 20:10Yeni iOS güncellemesi geliyor. Craig Federighi sahnede.
Bugün 20:10"Yaptığımız her şeyde merkeze müşteriyi koymayı hedefliyoruz."
Bugün 20:09"Herkesin kodlayabilmesi için araçlar geliştirdik."
Bugün 20:08Geliştiriciler, çok yakında App Store üzerinden toplam 100 milyar dolar kazanmış olacaklar.
Bugün 20:07App Store, haftada 500 milyon ziyaretçi ağırlıyor.
Bugün 20:07App Store, önümüzdeki ay 10. yıldönümünü kutlayacak.
Bugün 20:0677 ülkeden geliştirici, salonda bulunuyor.
Bugün 20:05Ve Tim Cook nihayet sahnede.
Bugün 20:02Doğa görüntüleriyle başlayan bir video izliyoruz.
Bugün 20:00Işıklar sönmeye başladı, etkinlik başlıyor.
Bugün 19:57Salon neredeyse tamamen doldu ve herkes, CEO Tim Cook'un sahneye çıkışını bekliyor.
Apple'ın yıllık geliştirici konferansı WWDC, yaklaşık yarım saat sonra Tim Cook'un konuşmasıyla başlayacak. Etkinlikte macOS, iOS, watchOS ve tvOS gibi Apple işletim sistemlerine gelecek yenilikleri görmeyi bekliyoruz.
Bugün iOS 12'nin tanıtılması neredeyse garantili. iOS 12'nin yeni "dijital sağlık" işlevi, cihazlarınızı hangi sıklıkta kullandığınızı takip etmenizi sağlayacak. macOS'a ise yeni artırılmış gerçeklik (AR) işlevlerinin gelmesi bekleniyor. Geliştiriciler için bütün eğlence bugün sonlanmayacak ve Apple, bu hafta boyunca platformları için yazılım geliştirmeyle ilgili oturumlar düzenleyecek.
Apple'ın etkinliği, bugün Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak. Etkinliği canlı anlatımımızla bu sayfadan takip edebilirsiniz.
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